Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: op zoek naar tips voor dominantie in bed.

M. heeft een fantastische relatie met haar vriendin. Toch merkt ze na twee jaar dat er in bed iets mist. Haar vriendin is dominante bedpartners gewend en M. is dat verre van. Haar vriendin accepteert dat, maar aangezien ze niet zo goed in haar vel zit wil M. haar weer kriebels teruggeven. Daarom is ze op zoek naar tips om dominant te zijn in bed.

De VIVA-forummers schieten te hulp:

RodeRoosOpWitteZijde : ‘Heb je al aan haar gevraagd wat zij daarin zelf wil, wat ze mist, waar haar grenzen liggen? Lijkt mij een prima startpunt om vanaf te vertrekken?’

: ‘Heb je al aan haar gevraagd wat zij daarin zelf wil, wat ze mist, waar haar grenzen liggen? Lijkt mij een prima startpunt om vanaf te vertrekken?’ Fluithaas : ‘Dominant zijn als ‘service’ naar haar is lief bedoeld, maar niet hoe het werkt. Dan ben je bezig leuke scenario’s voor haar te bedenken, logisch dat je snel door je ideeën heen bent.’

: ‘Dominant zijn als ‘service’ naar haar is lief bedoeld, maar niet hoe het werkt. Dan ben je bezig leuke scenario’s voor haar te bedenken, logisch dat je snel door je ideeën heen bent.’ Anoniem01102019171955 : ‘Ik denk dat het dominant zijn al in je moet zitten. Ik heb het weleens geprobeerd maar die knop gaat niet om en ik word er totaal niet opgewonden van. Eerder lig ik in een deuk om mezelf.’

: ‘Ik denk dat het dominant zijn al in je moet zitten. Ik heb het weleens geprobeerd maar die knop gaat niet om en ik word er totaal niet opgewonden van. Eerder lig ik in een deuk om mezelf.’ Beetjegek : ‘Tja, het zit in je of niet. Dat kun je niet forceren. Dus of ze accepteert het, of niet.’

: ‘Tja, het zit in je of niet. Dat kun je niet forceren. Dus of ze accepteert het, of niet.’ Anniexx : ‘Ik zit momenteel een beetje in hetzelfde schuitje denk ik. Wij zoeken het nu vooral in gedrag, dus iets minder ‘lief’ en iets meer ‘dwingend’ optreden naar elkaar, dus niet vragen wil je dit of dat doen, maar gewoon zeggen dat je dat wilt.’

: ‘Ik zit momenteel een beetje in hetzelfde schuitje denk ik. Wij zoeken het nu vooral in gedrag, dus iets minder ‘lief’ en iets meer ‘dwingend’ optreden naar elkaar, dus niet vragen wil je dit of dat doen, maar gewoon zeggen dat je dat wilt.’ Jaw: ‘Bij dominantie draait het er niet om om die ander te laten genieten, maar dat jij er zelf van geniet dat je die ander tegen wil en dank laat genieten. Dat jij de controle hebt over haar genot, puur voor jouw eigen genot.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.