Maak er dit jaar wat spannends van: met deze voornemens verhoog je je sex appeal

2018 is voorgoed verleden tijd en 2019 is volop begonnen. Dus vliegen ook de goede voornemens je om de nek. Meer sporten, minder snoepen, allemaal even leuk. Maar heb jij ook je sex appeal op je lijstje met goede voornemens staan? Met deze tips verhoog je je sex appeal.

Sporten

Ja, je leest het goed, naast het feit dat sporten enorm goed is voor je gezondheid, kan het je seksleven ook een enorme boost geven. Door jezelf naar de sportschool te slepen en eens flink te zweten op de loopband, zal je conditie verbeteren. Door je toename in uithoudingsvermogen, kun je langer en flink zweten in de bedroom. Wist je bijvoorbeeld dat je door yoga leniger wordt? Hierdoor zullen standjes uit de Kamasutra geleidelijk aan een stuk minder lastig lijken.

Digital Detox

Wordt 2019 voor jouw het jaar waarin je je telefoonverslaving gaat aanpakken? Naast meer rust in je hoofd en een ‘don’t give a fuck’ attitude over het leven van andere mensen is een telefoon detox ook enorm goed voor het verbeteren van je sexleven. Eerlijk, hoe vaak komt het wel niet voor dat jij en je partner in bed liggen en nog even de laatste Instagram posts aan het checken zijn voor het licht uitgaat? De slaapkamer is bedoeld om in te slapen en om in te sexen, maar niet als woonkamer (tv kijken in bed), keuken (eten in bed) of studeerkamer (computeren/werken vanuit bed). Spice things up en laat beiden je telefoon eens beneden liggen en koop een ouderwetse wekker. In plaats van het checken van posts van anderen hebben jullie beiden tijd om weer vaker van bil te gaan!

Stoppen met roken

Wat voor velen libido killer numero uno is, is tongetje draaien met iemand die net heeft lopen paffen. Heerlijk een potje tongworstelen met een asbak. Aangezien de prijzen van sigaretten de pan uit rijzen en roken anno 2019 echt uit is, is het tijd om te stoppen. Goed voor je gezondheid, goed voor je aantrekkingskracht als een potentiële french kisser.

Vrij soa vrij

Ook al blijft het in de heat of the moment een dingetje, niets is een grotere killer voor je seksleven als je erachter komt dat je een cadeautje hebt gekregen van je bedpartner… Soa’s zijn te voorkomen door gewoon even dat rubbertje om te doen. Ben jij even blij dat je het in 2019 veilig gaat doen en geen gastenlijst hoeft te bellen met het nieuws dat ze een afspraak moeten maken bij de dokter.

Drink met mate

Probeer jij al goede voornemen je alcoholgebruik te verminderen? Held, het zal je sowieso helpen bij voornemen 4 vrij soa vrij. Het is sowieso goed om de paar hersencellen die nog over zijn te besparen. Daarnaast is het minderen van je alcoholgebruik ook nog heel goed om laveloos (niet te kussen) seksen te voorkomen. Met een paar borreltjes op zul je je wat losser voelen en is seks hartstikke leuk. Maar wanneer je in 2018 behoorlijk wat keren laveloos in bed bent beland is het misschien toch een goed idee om je alcoholgebruik wat te matigen. Dat scheelt weer denken tot je scheel kijkt over wat er die avond is gebeurd en welke vent er in hemelsnaam naast je ligt te pitten…

Boost je intellect en zelfkennis

Over denken gesproken, als je je hersencellen echt wil stimuleren zal dit niet lukken met eindeloos door je Insta feed te scrollen. Neem weer eens de tijd om een boek te gaan lezen. Verdiep je in je eigen seksualiteit, verbreed je horizon en verhoog je seksuele intellect. De dames van LotteLust brengen daarom binnenkort hun eerste boek ‘Kom je ook?’ uit. Met enorm veel handige tips & trics is dit hét boek om je seksleven een boost te geven! Benieuwd naar deze orgasmegids? Reserveren kan hier.

