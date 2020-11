Maandenlang geen seks? Dit zijn de voordelen van een ingedut seksleven

Met alle coronamaatregelen zou het heel goed kunnen dat jij inmiddels al een paar pandapunten op je naam hebt staan. Je weet wel, maanden zonder seks: 1 maand geen wippie is 1 pandapunt. En dat is niets om je voor te schamen. Sterker nog: zo’n seksuele rustperiode is juist hartstikke goed voor je.

Seks is niet alleen een fysieke activiteit, maar ook een emotionele gebeurtenis. Door bezig te zijn met je bedpartner vergeet je soms te focussen op je eigen genot. Terwijl juist dat zo belangrijk is. Een paar maanden op de solo-tour is de perfecte manier om uit te vogelen wat je nog meer allemaal lekker vindt. Dus masseer, vibreer en ontdek-je-plekje tot je erbij neervalt.

Me-time

Door even niet te focussen op seks, met wie, waar en wanneer, hou je tijd over voor andere dingen. Naast je nieuwe hobby, zoals hierboven geadviseerd, kun je nog meer nuttige dingen doen met je handen. Wat dacht je van zelf kerstkaarten in elkaar knutselen, je kook-repertoire uitbreiden of eens al die make-up tutorials nadoen? Je traint daarmee ook de kleine spieren en flexibiliteit van je handen, wat tussen de lakens weer van pas kan komen. En je hebt even mentaal tijd om te ontladen, te refreshen. Je kunt opnieuw nadenken over wat je wilt in het leven en met wie je dat precies wilt delen.

Minder drama

Wanneer twee mensen seks hebben, raken ze (vooral vrouwen) aan elkaar gehecht. Dit kan voor heel wat drama zorgen, vooral als je niet met elkaar op één lijn zit. No sex = no drama!

Je waardeert het des te meer als je ”het” wel weer doet

Je herkent het vast wel: je bent helemaal dol op een bepaald soort pizza, maar als je het te vaak eet gaat het speciale ervan af en smaakt het opeens ”gewoontjes”. Hetzelfde geldt voor vrijpartijen. Een ingedut seksleven is dus helemaal niet zo erg!

Geen angst voor zwangerschap

Ben jij iemand dat altijd een zwangerschapstest paraat hebt, omdat het zweet je al uitbreekt als je één dag later dan gepland ongesteld wordt? Met een onbestaand seksleven heb je daar geen last van. De beste anticonceptie is namelijk… geen seks! Simpel, maar waar. Dus hoef je ook geen geld uit te geven aan anticonceptie. De droogte in jouw seksleven scheelt ook weer in de portemonnee!

Beter slapen

Nou is permanent pandagedrag ook niet aan te raden. Uiteindelijk hebben we allemaal behoefte aan aanraking: huidhonger heet dat. En seks is ook gewoon gezond, het versterkt je immuunsysteem en je komt makkelijker door in slaap. En… een goeie sekspartij helpt natuurlijk met stoom afblazen. Maar voordat je nu als een gek begint te swipen op een datingapp, je ex belt of een kopje suiker gaat lenen bij je bovenbuurman- of -vrouw, vergeet niet dat we nog steeds in die anderhalvemetersamenleving zitten. Nog even geduld. Gelukkig is ook een andere manier om te ontstressen en goed te slapen.

Het Pandapunten Spaarsysteem

Lezen! Net als masturberen is lezen een heerlijke solo-activiteit. Het vermindert stress, je slaapt er beter door en uit een onderzoek van Yale University (2016) bleek zelfs dat mensen die vaak lezen langer leven! En aangezien heel 2020 zo de prullenbak in kan, is dat natuurlijk wel mooi meegenomen. Een leestip is Het Pandapunten Spaarsysteem, de debuutroman van Rose Zandvliet is een heerlijke romantische komedie over Teddy en haar falende liefdesleven. Na een rits dramatische dates (en slechte seks) is Teddy er he-le-maal klaar mee en besluit ze te stoppen met mannen. Eén jaar lang opzettelijk pandapunten sparen. Maar, dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Het Pandapunten Spaarsysteem is niet zo’n voorspelbare zwijmelroman waarbij je in hoofdstuk twee al weet hoe het eindigt, maar juist een grappige romcom die liefde van alle mogelijk kanten belicht. En… ondanks de titel van het boek, wordt er behoorlijk wat gerampetampt. Wat inspiratie oplevert voor als je straks weer je (volle) pandapuntenspaarkaart gaat inleveren.

Tekst: Rose Zandvliet | Bron: Het Pandapunten Spaarsysteem