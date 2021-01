Zo kun je de maanstanden gebruiken om je liefdesleven een zetje te geven

Als je op dit artikel hebt geklikt, weet je waarschijnlijk al wat af van de verschillende maanstanden. De ene fase is de andere niet en je kunt deze de circle of life, euh, de maan dan ook in je voordeel gebruiken. Zeker als je je liefdesleven een zetje in de goede richting wil geven.

Maanstanden liefdesleven

Laten we beginnen bij het begin: de nieuwe maan. Dit is de eerste stand die de lichtbol aanneemt en staat ook wel voor een frisse start. Heb je plannen? Dan is dit hét moment om ze te maken. Zie het als het een schone lei waarbij je kunt gaan bedenken wat je deze maand gaat doen. Ready, set, action dus ook voor je liefdesleven. Als je single bent, dan plan die date maar in. Of misschien is het juist hét moment om wel die dating app op je telefoon te zetten. In een relatie? Dan is het juist tijd om te bespreken hoe jullie misschien nog samen kunnen groeien.

Wassende halve maan

Volop bezig geweest met nieuwe doelstellingen ontwikkelen tijdens de vorige maanstand? Dan kun je deze nu uitstekend gaan uitwerken. Dus ga ook echt swipen in de dating apps of zet de eerste stap om misschien toch die prince(ss) charming een berichtje te sturen. Ben je aan het daten, dan is dit de periode waarin je kunt gaan bepalen of het iets is voor de langere termijn. Heb je al een partner, dan plan maar eens wat tijd in écht voor elkaar.

Eerste kwartier maan

Deze maanstand komt halverwege tussen de nieuwe maan en de volle maan. Hierin kun je zien hoe succesvol je eerdere dating plannen zijn geweest. Kijk niet gek op als kleine uitdagingen een groter obstakel vormen dan je in eerste instantie dacht. Toch hoef je daar niet van wakker te liggen, je kunt altijd nog van richting veranderen. Gaat juist wel alles volgens plan? Lekker zo door blijven gaan.

Wassende volle maan

Het duurt nog maar heel even en dan is het volle maan. Het is dan ook niet gek dat je een hoop opwinding voelt in je leven, ook op seksueel gebied. Maar het is nog net wel de rust voor de storm. Gebruik deze periode om nog even op adem te komen en wat ongedwongen plezier te hebben. Samen een luchtige show op Netflix kijken is daarbij een heel goed idee.

Volle maan

Hoewel je misschien ook slecht slaapt tijdens volle maan, kan de ronde bol ook heel wat in je losmaken. Van verliefde gevoelens tot juist een wat spannendere kant: het kan allemaal. In een vaste relatie kan dit leiden tot verbluffende seks of juist voor de eerste keer ‘ik hou van je’ tegen elkaar zeggen. Toch is het niet alleen maar goed: er kunnen ook conflicten ontstaan. Iemand ghost je of je wordt juist gefriendzoned. Je libido is ontzettend hoog, maar je emoties gaan ook alle kanten op. Kijk daarom goed wat je zelf wil voordat je iets doet waar je later spijt van hebt.

Afnemende volle maan

Misschien heeft de Volle Maan je heel wat nieuwe inzichten gegeven. The time is now om de waarheid onder ogen te zien, maar dat betekent niet dat je meteen je hele leven om moet gooien. Doe juist even een stapje terug en analyseer wat er nu precies gaande is. Tweede of derde dates kun je nu zeker gaan inplannen of kies er juist voor om die ene match langzaam te laten doodbloeden als je het niet meer voelt. Als je al samen bent, kun je juist oude herinneringen of momenten weer tot leven brengen. Van een gezellige strandwandeling tot nostalgie in de slaapkamer.

Laatste kwartier maan

De maan neemt steeds meer af en je zult zelf ook voelen dat je weer wat rustiger wordt. Je gaat meer en meer nadenken. Alles wat je tegenhoudt, wil je nu regelrecht bij het oud vuil zetten. Probeer de negativiteit in je leven los te laten of dat nu in de vorm is van een potentiële partner of in vriendschappen. Deze periode kan je misschien net helpen om de knoop door te hakken om deze personen niet meer toe te laten in je leven.

Afnemende halve maan

De maan is slechts een strookje en de nieuwe maan is weer bijna daar. Voel je de behoefte om je terug te trekken, doe dit dan ook. Je hebt even je momentje nodig om uit te rusten en je op te maken voor je volgende ‘avontuur’. Vertrouw ook vooral op je onderbuikgevoel, want je intuïtie heeft het uiteindelijk altijd bij het rechte eind. Zie het als een soort winterslaap, waarbij je gewoon lekker even in je holletje kan kruipen. Niets hoeft, alles mag.

