Fan van ‘Married at First Sight’? Je kunt nu daten met de kandidaten

Groot fan van Married at First Sight, maar gaat trouwen met een volstrekt onbekende je tóch wat te ver? Snappen we. Daarom kun je nu daten met verschillende kandidaten uit MAFS, alleen dan zonder de ringen. Yes I do!

Want kun je je Marcel (seizoen 3), Milly en Maxime (seizoen 4) nog herinneren? Zij gingen vol goede moed het avontuur aan, maar uiteindelijk bleek het huwelijk toch geen stand te houden. Een bummer, zeker als je bedenkt dat ze door de wetenschap gematcht zijn.

MAFS daten

Maar ze geven de moed niet op: de drie doen namelijk gewoon weer mee aan een nieuw programma om de liefde te vinden. Alle formules kunnen achterwege worden gelaten, want in Married at First Sight: Second Chance kan iedereen zich opgeven. Wie weet is er iemand in jouw vriendengroep geschikt voor Milly of Maxime of zie je het zelf wel zitten om het avontuur aan te gaan.

Kandidaten

Dan heb je geluk, want RTL is nog steeds op zoek naar leuke dates voor de kandidaten. Wanneer het programma precies uitgezonden zal worden, is nog niet bekend. Mocht dit je allemaal als muziek in de oren klinken, dan kun je je hier inschrijven. En wie weet zien we je binnenkort terug op de buis!

