Durf jij het aan? ‘Married at First Sight’ zoekt weer nieuwe kandidaten

Geen geluk in de liefde, alle dating apps al geprobeerd en wel op zoek naar die leuk prins(es) op het witte paard in je leven? Dan is Married at First Sight misschien wel iets voor jou. Het programma is voor het nieuwe seizoen namelijk nog op zoek naar kandidaten.

Oké, het is vrij eng dat je iemand pas bij het altaar te zien krijgt. Máár: dan word je wel gematcht op basis van de wetenschap én is de kans dus groot dat je echt wel gelukkig gaat worden met deze persoon. Succesverhalen zijn er dan ook genoeg. We noemen een Patty en een Bram die inmiddels hun eerste kindje verwachten. En ook Nikolai en Chantal uit het tweede seizoen wonen inmiddels samen.

Huwelijksreis

Omdat de experts dit jaar niet wilden dat al na de huwelijksreis de handdoek in de ring werd gegooid, moeten de stellen ook verplicht een aantal weken samenwonen. Om elkaar écht de kans te geven en beter te leren kennen. Voor het vorige seizoen gaven wel 1500 (!) kandidaten zich op en vijf koppels mochten elkaar het jawoord geven. En wie weet zien we jou volgend jaar wel de weg naar het altaar maken!

