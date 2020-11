Zo geef je makkelijker aan wat je wel en niet wilt in bed

Praten over seks is super belangrijk. Je bedpartner kan natuurlijk niet uit zichzelf weten wat jij allemaal wel en niet lekker vindt. Daarom is het zo belangrijk om dat uit te spreken, ook al vinden sommigen dat ongemakkelijk.

Het is voor de één makkelijker dan voor de ander om open over seks te praten. Het is ook wel een beetje spannend. Maar wat nou als je het op een sexy manier doet? Of juist met een beetje humor? Zolang je het aankaart als een leuk en luchtig onderwerp, zal de ander het ook zo ervaren.

Positief blijven

Som niet gelijk op wat de ander fout doet, want daar wordt niemand blij van (en al helemaal niet geil). Begin dus met het benoemen van wat je juist wél lekker vindt. De kans is groot dat daar de volgende keren dan juist meer op gefocust gaat worden. Tussen de complimenten door kun je dan laten vallen wat je minder fijn vindt. Het is belangrijk dat je het benoemt, maar bij de meeste mensen is het beter om dit subtiel te doen. Behalve als het iets is wat over jouw grenzen gaat, dan kun je maar beter heel snel en kortaf duidelijk zijn.

Talk dirty

De meeste mensen vinden het juist een turn on om te praten over seks met hun partner. Dus neem het initiatief (ook een turn on) en vertel de ander precies waar je zin in hebt, wat je fantasieën zijn. Wees niet bang om in detail te treden. Zo’n gesprek leidt negen van de tien keer juist naar een pot wilde seks.

Ook tijdens de daad zelf kun je prima aangeven wat je wel en niet wilt. Door een simpele ‘ja’ weet je partner al dat hij of zij goed zit. Er is bijna niemand op de wereld die ‘ja, daar’ of ‘harder, sneller’ op zulke intieme momenten erg vindt om te horen in bed. Zorg er daarom voor dat de instructies op een leuke toon aangegeven worden. Ook als iets minder fijn is valt dat op deze manier aan te geven. Niet zo vocaal in bed? Probeer het dan te zeggen met je lichaam. Zit je partner net op de verkeerde plek? Schuif dan subtiel zijn of haar hand naar waar het wel fijn voelt. Wanneer je partner heeft gemerkt hoeveel beter het voor jou voelt als hij of zij wel op de juiste plek zit, zal dat zeker onthouden worden.

En pssst: andersom geldt natuurlijk precies hetzelfde. Let goed op de signalen van de ander en vraag ook wat hij of zij lekker vindt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.