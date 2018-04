Man schrijft boek over penisbreuk: ‘Zodra ik die krak hoorde wist ik dat mijn ergste nachtmerrie werkelijkheid was geworden’

Terwijl je elkaar de kleren van het lijf scheurt, en elkaar naar een ongekend hoogtepunt brengt, kan het zomaar ineens gebeuren: een penisbreuk. Comedian Ross Asdourian kan er inmiddels over meepraten. Maar in plaats van het in de doofpot te stoppen, besloot hij het boek ‘Broken Bananah’ te schrijven. Want ja, het kan nou eenmaal iedereen overkomen…

Wat begon als een hevige vrijpartij waarbij beide partijen op weg ware naar hun hoogtepunt, kwam Ross’ grootste nachtmerrie uit: zijn jongeheer ‘brak’. ‘Op een bepaald moment ging ik uit haar en als ik terug naar binnen wou glijden, had ze zich wat gedraaid en… het is gewoon gebroken.’ Volgens uroloog Jack Mydlo is het overigens niet zo dat de penis echt breekt maar scheurt. Al gaat dit vaak wel gespaard met krakend geluid. ‘Kort daarna volgt een paars-blauwe zwelling en blijft de penis krom achter.’

Met spoed naar het ziekenhuis

En da’s nou niet bepaald een fijne afloop te noemen. En hoewel velen mannen zich door schaamte niet gelijk laten behandelen – volgens Mydlo zou je dit overigens wel gelijk moeten doen, omdat de kans anders bestaat dat de schade niet meer te herstellen is – twijfelde Ross geen moment en ging hij met spoed naar het ziekenhuis. Al ging dit overigens niet helemaal van een leien dakje. ‘Ik heb een paar keer diep ingeademd om uiteindelijk toch maar een ambulance te bellen.’ Eenmaal in het ziekenhuis gekomen werd Ross gelijk onderzocht en bleek al snel dat hij niet meer kon plassen.

Revalideren

‘Als je niet kan plassen, zit je met een tikkende tijdbom’, vertelt hij. Toen eenmaal bleek dat zijn penis inderdaad gebroken was – of nou ja, gescheurd dus, mocht hij gelukkig weer naar huis om vervolgens maar liefst enkele weken dan wel maanden te revalideren. Het duurde dan ook vier weken voordat hij weer goed kon plassen en zelfs maanden voordat hij de slaapkamer weer voor iets anders kon gebruiken dan alleen voor zijn nachtrust. Al denken wij dat hij voortaan wel een tikkie voorzichtiger zal zijn.

Bron Nieuwsblad.be | iStock