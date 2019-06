Therese wil scheiden: ‘Ik wil me niet meer laten manipuleren door die mooie praatjes van Paul’

Op een ochtend beseft Therese dat haar leven volledig door haar man Paul wordt bepaald. Die gedachte maakt haar Spaans benauwd en na een paar doorwaakte nachten en veel piekeren besluit ze dat ze wil scheiden. Maar dan wel met een mediator. Paul is zo’n manipulator, ze kan wel een bondgenoot gebruiken.

Therese: ‘Tien jaar geleden viel ik als een blok voor Pauls uitstraling van ‘ik regel het wel voor je’. Ik kwam uit een nare thuissituatie en hij was mijn redder. Ik adoreerde hem en zonder nadenken deed ik alles wat hij zei. Kinderen? Natuurlijk. Stoppen met werken? Natuurlijk. Naar dit doodsaaie dorp verhuizen? Natuurlijk. Hij bracht het altijd zo dat het leek of of het allemaal voor mijn eigen bestwil was, dat ik het diep in mijn hart ook zo wilde.

Op een ochtend zat ik aan de bar in de keuken en dacht: hier zit ik dan met drie kinderen in een dorp waar ik niemand ken zonder baan in een veel te groot huis waarin ik me niet thuis voel. En ik besefte dat die keuzes allemaal zíjn keuzes waren geweest en dat ik me als een willoos schaap had laten meevoeren. En toen was ik het opeens ook helemaal zat. Ik wil mijn eigen leven leiden, mijn eigen beslissingen nemen. Ik wil me niet meer laten manipuleren door die mooie praatjes van Paul. Ik wil van hem af.

Maar dan wel met een mediator. Ik wil precies weten hoe alles zit en wat mijn rechten zijn. En dan wil ik mijn eigen beslissingen nemen. Paul kan zo glad praten dat ik helemaal in de knoop raak. Een mediator heeft dat natuurlijk meteen door en die kan me tegen zijn gemanipuleer beschermen. Ik heb iemand nodig die aan mijn kant staat, want in mijn eentje ben ik niet tegen Paul opgewassen.’

Paul: ‘Therese is mijn prinses, ze is mijn alles. Ze is het belangrijkste in mijn leven, nou ja, zij en de kinderen natuurlijk. Het verwijt dat ik haar manipuleer kwetst me diep. Alsof ik in mijn eentje heb besloten om kinderen te krijgen. Daar was ze toch zelf bij? Trouwens, het klinkt alsof ze daar spijt van heeft, alsof ze eigenlijk geen kinderen had willen hebben. Nou, als het zo zit, ga ik voor de volledige voogdij. Ik wil wel dat mijn kinderen zich gewenst voelen.

En dit dorp. Zij houdt van tuinieren en hier heeft ze een grote tuin. Jeetje, ze kan toch gewoon met de auto naar de stad als ze iemand wil zien. Ik hou altijd rekening met haar. Als het aan mij had gelegen, waren we nooit uit de stad weggegaan. Dat heb ik alleen voor haar gedaan, vanwege die tuin. Ik begrijp niet waarom ze dat niet inziet.

We hoeven helemaal niet te scheiden, dat probeer ik haar de hele tijd uit te leggen, maar ze wil niet luisteren. Nu wil ze zelfs een mediator uitnodigen. Nergens voor nodig. Maar goed, zij wil dat graag. Ik heb eens rondgevraagd en het blijkt dat een vriend van mij ooit zo’n mediationcursus heeft gedaan. Ik denk dat hij ons wel wil helpen. Hij vindt ook dat Therese en ik niet moeten scheiden en misschien kunnen we haar samen aan haar verstand peuteren wat echt goed voor haar is.’

De mediator: ‘Als jullie een mediator uitnodigen let je er op dat je samen met hem of haar het proces in wilt gaan om de scheiding te regelen. Het zal je opvallen dat die mediator eerst ingaat op het onderwerp scheiden en checkt of jullie allebei achter dit besluit staan. Dat is heel bewust. Ben je eenmaal bezig met het proces dan is de drempel om terug te komen op het besluit steeds hoger. Vandaar dat het belangrijk is dat goed wordt besproken dat het besluit is genomen. Vervolgens gaat de mediator uitleggen hoe het proces zal verlopen en aan jullie vragen wat belangrijk is om afspraken over te maken. Je merkt dat je allebei invulling zal gaan geven aan de antwoorden op de vragen. De mediator zal daar ook op letten. Als één van jullie niet reageert zal de mediator daar vast op reageren. Er wordt best wel wat verlangd van de mediator in deze fase. Ervaring speelt hierbij een grote rol. Jullie willen uiteraard dat je niet achteraf met een probleem zit dat voortkomt uit een halfbak mediation. Let daarom voor jezelf op of de manier waarop de mediator het doet bij jou past. Als laatste nog 1 tip: bereid het gesprek voor zodat je antwoord kunt krijgen op je eerste zorgen.

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.

