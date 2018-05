Mannen die de kleine lepel zijn, zijn betere partners

Als je een relatie hebt of het bed deelt met een man, dan ben je bij het spoonen waarschijnlijk meestal de ‘kleine lepel’. Het is namelijk zo dat 55% van de mannen in heteroseksuele relaties bang is door vrienden geplaagd te worden als ze de kleine lepel zijn.

Maar dat is helemaal nergens voor nodig. Uit onderzoek van de Britse McKeown Clinic blijkt dat mannen die de kleine lepel durven te zijn betere partners zijn dan mannen die dat liever niet zijn.

Steve McKeown, psychoanalyticus en oprichter van de kliniek, zegt: ‘Mannen die de voorkeur geven de kleine lepel te zijn, zijn eerder onderdanig, gevoelig en in touch with their feminine side.’

‘De lepelpositie toont een dynamiek waarin de ene partner een beschermende houding aanneemt ten opzichte van de andere. Het is een kwetsbare positie die zegt: ‘Ik vertrouw je’,’ aldus McKeown. ‘Ooit was dit een stereotype van mannelijke dominantie over de vrouwen, maar nu niet meer. De tijden zijn veranderd. Vrouwen zijn nu vrijer om hun dominantie in alle aspecten van het leven te handhaven.’

Het klinkt eigenlijk best logisch, maar nu moeten de mannen er dus nog aan.

Bron: Her