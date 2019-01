Mannen en vrouwen worden anders verliefd, en dat zit zo

Mannen beleven de liefde (en het leven) anders dan vrouwen, wat het succes verklaard van boeken als mannen komen van Mars, en vrouwen van Venus. Zo zeggen mannen als eerste ‘ik houd van jou’, maar strooien vrouwen die vier woorden vaker rond.

Mannen zijn, als ze verliefd zijn, gemakkelijker in het uiten van deze gevoelens. Ze worden ook letterlijk wat sneller verliefd dan vrouwen. Wij hebben vaak wat meer tijd nodig om die gevoelens te ontwikkelen, laat staat te uiten. Mannen zijn dus ook vaak de eersten die tegen hun partner zeggen dat ze van de ander houden. Maar, als deze gevoelens eenmaal verteld zijn, spreken vrouwen deze woorden vaker uit. Ook vinden vrouwen het uiten van dit gevoel romantischer dan dat mannen het vinden.

Hierin verschillen we niet

Al kunnen mannen tegelijkertijd (!) verliefd zijn op meerdere vrouwen (of mannen), in één ding verschillen mannen en vrouwen niet. We zoeken, als we op zoek zijn naar vaste verkering, naar dezelfde eigenschappen in een partner. Intelligentie en vriendelijkheid vinden we belangrijk, net als een begripvolle en liefdevolle persoonlijkheid.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock

