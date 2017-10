Mannen en condooms, het is niet altijd een welkome match. Veel mannen hebben liever seks zonder, want dat ‘voelt nou eenmaal lekkerder.’ Uit nieuw onderzoek blijkt dat er nóg een reden is waarom mannen liever geen condoom willen gebruiken.

Standaardcondoom te klein

Seksuologe Debby Herbenick mocht namens de universiteit van Indiana onderzoek doen naar de lengte van penissen in erectie. Hiervoor ondervroeg ze 1.661 Amerikaanse mannen. Uit het onderzoek bleek dat de gemiddelde lengte van een penis in stijve toestand uitkomt op 14,15 centimeter. Dat is drie centimeter korter dan de standaardcondooms, die zijn 17 centimeter. Hierdoor voelt het condoom niet fijn aan voor de man.

Kleinere condooms

Deze standaardlengte van een condoom werd jaren geleden vastgelegd, toen de condooms ‘groot genoeg voor iedereen’ moesten zijn. Een soort one size fits all model dus. Gelukkig wordt er gewerkt aan kleinere condooms. Onder de merknaam ‘myONE Perfect Fit’ brengen worden er condooms uitgebracht waarvan de lengte varieert van 12,45 centimeter tot 23,88 centimeter, met een omtrek van 8,90 centimeter tot 12,70 centimeter. Standaardcondooms gaan van 17 tot 21,1 centimeter lengte en 9,90 tot 11,43 centimeter omtrek.

Bron: HLN, beeld: iStock