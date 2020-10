Bewezen: ruim 40% van de mannen houdt na succesvolle date (stiekem) datingprofiel aan

Auch! Uit recent onderzoek van Lexa is gebleken dat ruim 40% van de mannen zijn datingprofiel aanhoudt na een succesvolle date. En helaas, is dit niet het enige wat ontdekt is…

Tegenwoordig gaat alles razendsnel en wordt veel tijd online gespendeerd, van bestellingen plaatsen tot het lezen van het nieuws. Maar gaat dat ook zo met daten? Nemen wij überhaupt nog wel de tijd om iemand in reallife te ontmoeten? Of swipen we tegenwoordig alleen maar van links naar rechts, omdat we die ene ”klik” niet voelen? Lexa deed onderzoek onder 1000 Nederlandse singles en daarin valt het volgende op:

Tweederde van de singles durft zich niet te binden! Zij zouden het spannend vinden om zich te ‘commiten‘ en stellen zich graag niet open voor hun (misschien) potentiële match. De helft is daarbij ook bang om een blauwtje te lopen. Mannen geven veel vaker dan vrouwen (40% versus 25%) aan dat als zij hun profiel actief houden terwijl zij al langer met iemand daten. Puur voor het geval dat… Ruim 40% van de single ladies spreekt ook het liefst wederzijdse “exclusiviteit” uit als de vonk overslaat op een first date. En is ‘verkering vragen’ nog wel van deze tijd? Als het aan de vrouwen ligt wel!

Juiste mindset

Dat de liefde makkelijk is, zal je ons niet horen zeggen, maar het is niet onmogelijk! De sleutel tot succes in de zoektocht naar liefde is een combinatie van de juiste mindset, openstaan voor commitment maar ook simpelweg doorzettingsvermogen. In de praktijk blijkt geduld ook wel een handige eigenschap te zijn.

67% van de vrouwen swiped direct verder als zij niet gelijk een klik voelen

Vooral de vrouwen lijken wat ongeduldig: 67% van de vrouwen swiped direct verder als zij niet gelijk die klik voelen tegenover slecht 50% van de mannen. De mannen zien daten – meer dan de vrouwtjes – als een leerproces, waarbij zij ook van niet-geslaagde dates iets zullen leren. Maar zowel de mannen als de vrouwen heeft wel eens de handdoek in de ring gegooid én een datingapp verwijderd om die vervolgens weer te installeren. Maar mensen, never give up on love!

Datingprofiel

Mannen geven veel vaker dan vrouwen (40% versus 25%) aan dat als zij hun profiel actief houden terwijl zij al langer met iemand daten. Puur voor het geval dat het uiteindelijk toch op niets uitloopt… Auch! Ook hebben mannen vaker dan vrouwen (30% versus 20%) het gevoel dat achter de volgende swipe een nog betere match op hun wacht. Zijn ze dan écht zo bang om een blauwtje te lopen om niet bewust voor iemand te kiezen? Of zijn de heren toch meer van de uitspraak: vrijheid = blijheid?

Verkering vragen

Waar ruim de helft van de Nederlandse singles bang zijn om een blauwtje te lopen, geloven zij wel in love at first date. Ruim 40% van de single ladies spreekt ook het liefst wederzijdse “exclusiviteit” uit als de vonk overslaat op een first date.

80% van de vrouwen vindt het leuk als de ander hen ”verkering” vraagt

En is ‘verkering vragen’ nog wel van deze tijd? Als het aan de vrouwen ligt wel, 80% (!) vindt het heel leuk als de ander hen vraagt. Er lijkt in de huidige tijd dus niks mis met de oude romantiek van vroeger!

