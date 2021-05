Misschien komt deze cyclus je bekend voor: je gaat met iemand daten, hebt een paar geweldige dates, leert elkaars vrienden kennen, deelt een groot deel van je leven met de ander en dan, net op het moment dat je je durft over te geven aan die opborrelende vlinders in je buik verdwijnt je date patsboem van de aardbodem.

Soms is er een duidelijke reden waarom een date niet meer werkt. Omdat de een verhuist of omdat de ander toch niet helemaal over een ex heen blijkt te zijn. Kan gebeuren. Maar soms is de reden ook totaal onduidelijk en zul je die ook nooit krijgen. Tien tegen één dat dat gebeurt als jullie zo pak ‘m beet 90 dagen aan het daten zijn.

Evolutie

Dat is geen toeval en kunnen we terugbrengen naar de evolutie. Er zijn grofweg twee paar-strategieën: voor de korte termijn en de lange termijn. Op de korte termijn gebeurt alleen als je zin hebt in een snelle hook-up, een onenightstand zonder gedoe. Het lange termijn paren is voor de mensen die op zoek zijn naar iets toekomstbestendigs; iemand om een leven mee te delen.

Dierlijke aantrekkingskracht

En hier wordt het tricky. Want waar de meest zoogdieren een van de twee strategieën kiezen, doen mensen beide. En dat zorgt nogal eens voor conflict. Daarnaast maken mannelijke hormonen de boel nog ingewikkelder. In de eerste drie maanden ervaren mannen emoties anders dan de meeste vrouwen. Bij mannen is die eerste aantrekkingskracht fysiek en vaker onbewust. Het is bijna dierlijk. Als je dat intense gevoel sterk bij iemand hebt, kun je geloven dat je verliefd wordt. Sleutelwoord: geloven.

Karakter

Om die reden kunnen mannen in dat beginstadium je overladen met complimenten en grootste toekomstdromen voor jullie samen. Dat betekent niet per se dat ze liegen; ze ervaren hun gevoelens gewoon anders. Vrouwen ontwikkelen vaak pas later seksuele aantrekkingskracht, als ze het karakter van de man beter leren kennen.

Voorkomen

Na 90 dagen begint dat eerste euforische gevoel onder mannen weg te ebben. Dan worden de intenties duidelijk en blijkt dat ze eigenlijk helemaal geen langdurige relatie willen. Die mismatch komt meestal zo na drie maanden bovendrijven. Dat voelt alsof de menselijke psychologie je liefdesleven verpest en dat is deels wel een beetje waar, maar dit weten helpt ook om te voorkomen dat je uit het lood geslagen bent als iemand na drie maanden verdwijnt.

Woorden vs. daden

Ten eerste: let op of zijn acties overeenkomen met zijn woorden. Hij zegt misschien dat ‘ie gek op je is, maar heb je het ook het idee dat je een prioriteit voor hem bent? Neemt hij initiatief, komt hij op tijd? Het is ook verstandig om het in die eerste 90 dagen nog casual te houden. Evalueer na die tijd je gevoelens en vraag je af, als je hormonen een beetje zijn gekalmeerd, of hij degene is met wie je een relatie zou willen.

En last but not least: investeer in jezelf. Ga in therapie, houd een dagboek bij, mediteer, koester je sociale leven, koester je carrière en zoek een hobby die je vrolijk maakt. Op die manier kweek je zelfrespect en -vertrouwen buiten je romantische leven om. Het helpt enorm als je al van jezelf houdt voordat je iemand zoekt om van te houden.

