Het ultieme gevoel van euforie, een complete extase en een totale ontlading. We hebben het natuurlijk over het orgasme aka klaarkomen. Al hoewel de real deal natuurlijk altijd beter is, faken (sommige) vrouwen wel eens een orgasme. Maar niet alleen vrouwen, ook mannen kunnen er wat van.

Lees ook: Maak er dit jaar wat spannends van: met deze voornemens verhoog je je sex appeal

Voor een vrouw is het makkelijk; je gooit je haar los, bijt op je lip, kreunt in alle mogelijke talen die er zijn (sorry mam) en the job is done. Maar een man, die kan toch niet klaarkomen zonder zaadlozing? Dat kan hij dus wel! Sterker nog: uit onderzoek van de universiteit van Kansas blijkt dat 1 op de 3 mannen wel eens een orgasme faket.

Droog orgasme

Maar hoe dan? Eigenlijk is het antwoord simpel: een man kan klaarkomen mét en zonder zaadlozing. Die laatste wordt een droog orgasme genoemd. De spieren rond de prostaat en de zaadleiders worden dan wel samengetrokken en dat zorgt voor het gevoel van een hoogtepunt. Het sperma zelf gaat niet via de plasbuis naar buiten, maar de blaas in. Waardoor er geen zichtbare zaadlozing plaatsvindt, maar wel een orgasme. Vanavond toch maar even bij je lief nagaan of hij wel eens faket 😉

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Seksuoloog Talitha | Beeld: iStock