Mara: ‘Op het moment dat hij klaarkwam, viel ik flauw’

Elke week deelt een lezer in de rubriek ‘Poezenalbum’ de avonturen van haar geslachtsdeel.

Mara is 29 jaar oud en werkt als projectmedewerker. Ze is single sinds drie jaar en heeft met meer dan 10 mannen seks gehad tijdens 3 vaste relaties. Mara noemt haar vagina punani, flamoes of kut.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Lichtelijk ontevreden. Het is anderhalve maand geleden dat ze voor het laatst échte aandacht kreeg van een man.’

Hoe vaak heb je seks?

‘Het liefst doe ik het drie à vier keer per week. Mijn laatste vriend voelde zich daar in onze begintijd door overweldigd en schijnt erover geklaagd te hebben bij zijn beste vriend. Op dit moment kom ik te weinig aan mijn trekken, omdat ik geen vaste scharrel heb en wat minder date. Zes jaar geleden was ik betrokken bij een ongeluk, waaraan ik een chronische whiplash heb overgehouden. Dat zorgt voor nekpijn, hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen, maar het heeft niet direct invloed op mijn libido. Daarbij is seks een geweldige pijnstiller. Daten kan wel vermoeiend zijn: een avond in een volle kroeg is veel te heftig als ik de volgende dag moet werken.’

Ben je al lang single?

‘Ruim drie jaar. Ik vind het lastig om fijne bedpartners te ontmoeten; de beste seks heb ik toch met mannen voor wie ik iets voel. Het afgelopen jaar ben ik erg gekwetst door een jongen met wie ik meer wilde dan alleen scharrelen. Hij was groot en sterk en de seks was geweldig, maar hij voelde niet hetzelfde voor mij. Wat mij betreft is het tijd voor een relatie. Ik zoek een man die emotioneel volwassen is en sterk in zijn schoenen staat, die nadenkt over wat hij belangrijk vindt in het leven en kan praten over wat er in hem omgaat. En een hoog libido zou fijn zijn, want ik ben een gepassioneerde vrouw.’

Hoe vaak masturbeer je?

‘Nu ik weinig tot geen seks heb, masturbeer ik veel. In sommige periodes bijna elke dag. Ik ben het type luie masturbeerder en pak het liefst mijn vibrator erbij. Vaak kijk ik er porno bij: vooral van sterke, donkere mannen met blonde vrouwen word ik opgewonden.’

Wat vind jij goede seks?

‘Dat ligt aan mijn stemming. Ik geniet het meest van uitgebreide vrijpartijen, als je de hele avond de tijd hebt en weet dat je de volgende ochtend geen verplichtingen hebt. Kaarsen aan, een leuk muziekje erbij, een uitgebreid voorspel en dan opbouwen van rustig en sensueel naar hard, diep en geil. Elkaar diep in de ogen kijken vind ik erg intens en zodra hij in m’n oren fluistert wat hij met me gaat doen, word ik helemaal wild. Op het juiste moment horen dat ik een ‘geil sletje’ ben, vind ik ook geweldig.’

Welke bedpartner wil je nooit meer tegenkomen?

‘Nadat ik onverwachts gedumpt was, ben ik na een feestje met een vriend van mijn ex mee naar huis gegaan. De volgende ochtend gingen we samen onder de douche, waar ik hem pijpte en aftrok. Op het moment dat hij klaarkwam, viel ik flauw – de combinatie weinig slaap, veel alcohol, een lege maag en een hete douche bleek iets te veel van het goede. Hij heeft me opgevangen, de badkuip uit getild en bijgebracht, maar daarna viel ik opnieuw flauw. De tweede keer dat ik bijkwam, lag ik in de gang met alleen een handdoekje over me heen en zijn huisgenoot boven me. Mijn bedpartner had in paniek om hulp geroepen en me naar de gang gesleept. We zijn elkaar daarna nog geregeld tegengekomen, maar het is altijd een beetje ongemakkelijk.’

Wat wil je nog ontdekken in bed?

‘Stiekem zou ik willen weten hoe seks met een vrouw is. Ik heb een paar keer gezoend met vrouwen en dat was heel fijn. Ik vind vrouwenlichamen ook erg mooi, zo rond en zacht. En ik ben benieuwd naar seks met een grote, donkere man.’

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 16-2018. De editie ligt in de winkel t/m 24 april. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.