Mariëlle ligt in scheiding: ‘Ik ben bang dat ik straks nog een schuld aan hem heb’

Mariëlle en Ruud zijn de laatste jaren uit elkaar gegroeid, wat uiteindelijk heeft geleid tot een scheiding. Omdat ze beiden richting hun pensioen gaan en er nog een erfenis op Ruuds naam staat, zijn er wat problemen tussen de twee ontstaan. Een mediator kijkt mee.

Mariëlle: ‘Wij zijn heel lang gelukkig getrouwd geweest. In de laatste jaren is dat gelukkige steeds meer naar de achtergrond geduwd door allerlei omstandigheden. We zijn inmiddels zo ver uit elkaar gegroeid dat ik niet eens meer weet wat Ruud zijn plannen zijn voor de toekomst. Daar praten we niet meer over. Daarom heb ik er een punt achter gezet en hij heeft daarmee ingestemd. We hebben die zondag gelijk een aantal dingen op papier gezet. Toen merkte ik dat het uiteindelijk ineens allemaal om het geld draait. We zijn allebei 57 jaar, dus begint ons pensioen een rol te spelen. Erg belangrijk dat we weten hoeveel we straks nog hebben te besteden dus. In ons huis hebben we een hoop overwaarde zitten. Daarom zou ik het liefst ons huis verkopen. Ruud had toen nog niet verteld dat de erfenis die hij van zijn ouders heeft gekregen alleen voor hem bedoeld was. Hij had het erover dat in het testament stond opgenomen dat het geld voor hem zou zijn als wij gaan scheiden. Het is een fors bedrag, ongeveer € 150.000,-. Het zou toch heel vreemd zijn als dit geld allemaal voor hem is. Als het een beetje tegenzit moet ik nog geld aan hem betalen. Hoe los ik dit op?’

Ruud: ‘Op het moment dat Mariëlle mij vertelde dat zij wilde scheiden zakte de grond onder mijn voeten vandaan. Ik had het niet zien aankomen, maar begreep van haar al snel dat we niet meer in relatietherapie zouden gaan. Het had geen zin om daar tegenin te gaan en we zouden alleen maar onnodig strijd. Wij hebben ook nog onze kinderen, die zijn het huis al uit, maar ik wil wel dat we elkaar bij de kinderen gewoon kunnen blijven ontmoeten, zonder dat er een ongezonde spanning heerst. We zijn heel gestructureerd aan de slag gegaan en hebben alles goed op een rijtje gezet. Dat wat verdeeld moet worden hebben we verwerkt in een lijst en we hebben actiepunten gemaakt voor de zaken waarover we meer informatie nodig hebben. Het pensioen bijvoorbeeld, daar snap ik helemaal niets van, dus daar huren we iemand voor in. Ik weet nog niet wat we met de woning moeten doen. Er is veel achterstallig onderhoud en dat zal eerst moeten worden opgeknapt voor we het huis verkopen. Ik heb nog wel geld op mijn spaarrekening staan, daar zou ik een deel van het onderhoud van kunnen betalen. Wat ik persoonlijk nogal ingewikkeld vind, is dat Mariëlle bang is dat ze tekortkomt. Tenminste dat is het gevoel dat ik krijg als we met elkaar in gesprek zijn. Ze hoeft helemaal niet bang te zijn, maar misschien hebben we daar wel begeleiding in nodig. De voorstellen die ik aandraag vertrouwt zij niet meer.’

Mediator: ‘De verdeling bij het scheiden is een onderschat proces. Dat klinkt raar, maar veel stellen denken bij de eerste stappen dat zij er samen uitkomen. Helaas duurt het emotionele proces langer. Dat veroorzaakt vaak nieuwe twijfel. Bij het scheiden hoort ook dat jullie allebei ontwikkelen in je eigen toekomst. Dat brengt met zich mee dat je steeds meer gaat denken hoe die toekomst er voor jou uit komt te zien. Ook financieel, bijvoorbeeld als het gaat over het pensioen. Hoewel dat voor veel mensen nog te ver weg is en het hen dus minder interesseert. Vaak gaat het dus over de verdeling van het geld dat nu bepaalt of je een nieuw huis kunt kopen of voldoende geld hebt om een nieuwe woning in te kunnen richten. Daar heeft Ruud het over als hij het over het onderhoud heeft en Mariëlle heeft het daarover als zij praat over de verkoop en de erfenis. De erfenis zal hierin een concrete rol spelen. Als deze zaken wat meer worden uitvergroot in een gesprek, komt de zorg van Mariëlle wat duidelijker naar voren en dan heeft Ruud ook de gelegenheid om te vertellen wat zijn ideeën zijn. Hierin zal dan ook zeker de erfenis aan bod komen. Vaak komen mensen dan in de gelegenheid om de verdeling zo in te richten dat ieder zich daar okay bij voelt. Zelfs als er sprake is van koude uitsluiting.

Over de mediator

‘Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

Lees ook:

Partneralimentatie betalen voor je ex: ‘ik betaal niet voor zijn vakantie!’

Afgewezen door je kind: ‘De jongens hebben het bij mij niet naar hun zin’

Co-ouderschapsproblemen: ‘Mijn dochter wil minder vaak naar haar vader toe’

Vaart achter de scheiding: ‘Hij geeft mij niet de kans om afscheid te nemen’

Lucy’s vader hield de relatie met zijn nieuwe vriend verborgen: ‘Mijn vader was mijn maatje’

Als je dochter je nieuwe vriend niet accepteert: ‘Ze verwacht dat ik mijn relatie verbreek’

Kathy: ‘Ik heb meer het gevoel dat mijn stiefvader mijn vader is’

Esther: ‘Ik heb er geen energie meer voor’

Beeld Shutterstock