Op advies van de psycholoog hebben Dagmar en Mark voor hun jonge kinderen gekozen voor birdnesting: de kids blijven in het huis wonen en vader en moeder logeren er om beurten. Hoewel het Mark prima bevalt, lukt het Dagmar niet om zich los te maken van oude herinneringen.

Dagmar over birdnesting:

‘We hebben voor birdnesting gekozen vanwege de kinderen. Vooral Pablo van 4 is een gevoelig ventje. En Claude van 6 doet altijd erg stoer, maar volgens zijn juffie is ook hij hoogsensitief. Voordat we het de kinderen zouden vertellen, zijn we naar de schoolpsycholoog gegaan. Die zei dat er een grote kans was dat we de kinderen ernstig zouden beschadigen als ze steeds heen en weer zouden verhuizen, zoals met co-ouderschap.

‘Ik voel me toch al zo schuldig dat ik ze een normale jeugd ontneem.’

Nou, dat wilden we natuurlijk niet. Ik voel me toch al zo schuldig dat ik ze een normale jeugd ontneem. Mark heeft een kamer gevonden in een woongroep, dat klinkt heel gezellig. Ik woon tijdelijk in een stacaravan op een bungalowpark, en we wonen om en om een week bij de kinderen. Dat is nu een half jaar zo en ik heb het gevoel dat het met de kinderen wel goed gaat.

Het probleem is dat ik steeds meer moeite krijg met de situatie. In ons oude huis komen er altijd fijne herinneringen boven en dat doet zo’n pijn dat ik soms meteen weer terug wil naar mijn stacaravan. Maar daar mag ik de kinderen niet mee naartoe nemen. Dat hebben Mark en ik afgesproken. Als Mark en ik iets moeten bespreken, doen we dat ook in ons oude huis. Dat is altijd gezellig, wijntje erbij, heel vertrouwd. Dan ik ga ik weer twijfelen. Vooral als ik terug rij naar die bedompte rotcaravan. Is dat mijn toekomst? Maar een behoorlijke woning kan ik door deze regeling niet betalen.’

Mark:

‘Ik vind het een uitkomst, dat birdnesting. Het is een fijn huis en de kinderen zijn er vertrouwd zodat ze lekker hun eigen gang gaan. Ze hebben hun vriendjes in de buurt waar ze vaak spelen. Ideaal. Dat geeft mij tijd om mijn eigen leven weer op te bouwen. Dat was ik wel een beetje kwijtgeraakt met Dagmar. Ik weet niet, ze hing wel erg aan me. Op woensdagmiddag komt Stella op de kinderen passen, leuke vrouw hoor. Misschien wordt het wel wat tussen ons…. De kinderen zijn ook dol op haar en laatst kon ik haar zelfs overhalen om te blijven eten. Heel gezellig! We hebben echt een klik met elkaar. Dus wie weet…

‘Dat het zo goed klikt tussen ons, daar hoeven zij toch niet de dupe van te worden?’

Ja, ik weet wel dat Dagmar en ik hadden afgesproken dat we geen nieuwe partners naar het huis zouden meenemen, maar ik vind het onzin om Stella om die reden te ontslaan. Ze is gewoon de oppas, hoor. Het gaat juist zo goed met de kinderen en weer een nieuwe oppas geeft alleen maar onrust. Dat het zo goed klikt tussen ons, daar hoeven zij toch niet de dupe van te worden? Ik heb ze wel gezegd dat ze niet te veel over Stella aan Dagmar moeten vertellen, want ik weet hoe jaloers die kan zijn. Krijgen we daar weer heibel over. We moeten allemaal een beetje tot rust komen en wie weet, misschien kunnen Stella en ik hier over een of twee jaar samen gaan wonen. Met de kinderen ja. Dat zou toch ideaal zijn?’

De mediator:

‘Na de scheiding heeft ieder een eigen tempo om weer tot zichzelf te komen. Soms gaat dit gelijk op, maar vaak ook niet. En dat kan leiden tot ingewikkelde momenten die, een beetje, stress veroorzaken. Als dat meer wordt bij de één terwijl de ander wel doorgroeit in een nieuw bestaan dan gaat dat vaak door totdat de bom barst en dan is het te laat. Hoe ga je daar nu mee om zonder elkaar een wil op te leggen?

‘Het is de bedoeling dat jullie allebei de gelegenheid hebben om te vertellen hoe je nú in de situatie zit.’

Evalueer samen de situatie tot nu. Maak onderscheid in zaken die je verbetert wilt zien en dingen die je emotioneren of waar je je zorgen over maakt. Over dat laatste maak je aparte agendapunten om in een setting die voor jullie beiden prettig is te bespreken. Misschien zelfs wel met iemand er bij om het gesprek te begeleiden. Op die manier kom je tot de aanpassingen die sowieso nodig zijn. En je voorkomt dat op een gegeven moment in een ontlading de communicatie slecht wordt terwijl het gemiddeld genomen eigenlijk best redelijk gaat. Het is de bedoeling dat jullie allebei de gelegenheid hebben om te vertellen hoe je nú in de situatie zit en hoe je die meeneemt en ziet voor de toekomst. Dat kan dus best betekenen dat er dingen gaan veranderen.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.