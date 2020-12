Mascha Feoktistova open over seksleven: ‘Ik ben erg experimenteel’

Youtuber Mascha Feoktistova maakt er geen geheim van dat ze experimenteel is in de slaapkamer. Vanwege haar heftige bevalling, staat haar seksleven echter even op een laag pitje. In de succesvolle serie ‘Open Kaart’ van Robbert Rodenburg (22) doet ze nu nogmaals een boekje open over haar seksleven én heftige bevalling.

Mascha Feoktistova vertelt dat ze dat de tijd na haar pittige bevalling, waarin haar dochtertje Mila geboren werd met een gebroken armpje, erg zwaar was. Wanneer Robbert vraagt hoe het nu met haar gaat, schiet ze weer vol. “Het blijft toch een moeilijk onderwerp om over te praten. maar het gaat supergoed met haar. Ze kan haar armpje bewegen en loopt wel iets achter, maar alles is goed en ze is een hele lieve baby.”

Uitgescheurd aan alle kanten

Dat haar seksleven niet saai is, daar heeft de brunette nooit een geheim van gemaakt. Mascha maakte zelfs een video waarin ze vertelt weleens een trio te hebben gedaan met haar man Gregor. Toch stond hun seksleven na de bevalling op een laag pitje. “Ik ben bij mijn bevalling volledig uitgescheurd aan alle kanten, dus seks zat er een lange tijd niet echt in. We hebben nu wel weer seks maar een stuk minder dan daarvoor”, vertelt ze.

Trio’s met een vrouw

Wanneer Robbert vraagt of Mascha in de toekomst wel weer eens een trio zou willen doen, knikt ze. “Jawel. Op een gegeven moment zou het er wel weer van kunnen komen. Ik ben heel experimenteel, ik wil wel nieuwe dingen proberen en ben daar niet geheimzinnig over.” Ze vertelt lacherig dat de trio’s altijd met een vrouw waren, nooit met een man. “Dit is toevallig zo gelopen. Het was mijn voorkeur. Het lijkt me wel interessant met een man, maar wel moeilijk qua dynamiek. ”

Niet biseksueel

Mascha vertelt dat ze nog nooit verliefd op een vrouw is geweest, maar vrouwen wel altijd heel sexy heeft gevonden en nog steeds vindt. “Ik ben niet biseksueel, maar ik heb wel altijd gezegd dat ik op alles val. Ik vind ook dat een coming-out niet echt nodig is tegenwoordig. Ik heb nog nooit een crush gehad op een vrouw, maar wie weet.”

