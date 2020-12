Heb jij zin in een steamy avontuur met je lover? Er zijn verschillende manieren om dit duidelijk te maken en iedereen doet dit op zijn of haar manier. Zo stuurt de één een subtiel maar sexy berichtje, terwijl de ander liever meteen down to business gaat.

Ben jij het type dat de spanning langzaam opbouwt of spring jij meteen bovenop je partner? Hoe dan ook, dit zegt het voorspel over jou.

Sexting

Voordat jij thuis bent van werk heb jij je lover al een sexy berichtje gestuurd: ”Schat, ik heb zin in je.” Dit is voor jou een typische aanpak. Jij denkt niet in problemen, maar in oplossingen. Een vrouw naar mijn hart! Jij hebt vaak een doel voor ogen en denkt goed na over de manier waarop je dit (zo makkelijk mogelijk) gaat bereiken. En eerlijk: het is toch alleen maar handig als je lief weet wat hem of haar te wachten staat, tóch? 😉

Voetjevrijen

Jij bent een afwachtend type en onderneemt pas actie als het écht niet anders kan. Om jouw liefje te laten zien dat je zin hebt in een lekker potje seks, wrijf je subtiel je voet tegen zijn of haar been. En vervolgens steeds hoger en hoger. Je hoopt dat hij of zij het roer snel van je overneemt zodat je plannetje slaagt. ‘Just go with the flow’ is jouw levensmotto en dat heeft er misschien mee te maken dat je een klein, klein, klein beetje lui bent… Tip: verras je lief door het hef eens volledig in eigen hand te nemen. Wedden dat het de beste seks óóit wordt!

Massage

Jij houdt ervan om groots uit te pakken – letterlijk en figuurlijk. Om een heerlijk steamy avondje te verzorgen weet jij precies hoe je je partner moet verleiden. Je kleedt hem of haar rustig uit en laat de massageolie rijkelijk over zijn of haar lichaam vloeien. Je bent een ondernemend typje en neemt maar al te graag het hef in eigen handen. Jij bent niet bang om jezelf te laten zien en gaat dan ook snel down to business. En je partner loves it!

Op schoot

Als jij zin hebt in seks, ga je onmiddellijk bij je lover op schoot zitten. Even schrikt hij of zij, maar dat maakt niet uit. Hij of zij weet gauw genoeg wat je écht wilt. Doordat jij altijd recht op je doel afgaat kan je soms voor anderen intimiderend overkomen. Maar ach, je vriend of vriendin hoor je vast niet klagen!

Handwerk

Het is de gouwe ouwe truc, maar hé, als jij je vriend op deze manier in de mood krijgt. Waarom zou je het dan niet doen? Je bent een terughoudend persoon en experimenteert niet graag, maar voor je partner doe je alles. Je bent een super lief en zorgzaam persoon en dat is wat je relatie op de been houdt. Probeer wél af en toe de boel eens flink op te schudden met nieuwe handwerkjes. Of probeer ijsklontjes! Dat wordt gegarandeerd een steamy en gezellige avond. Thank me later 😉

Kissing

Jij bent super romantic en verleid je lief dan ook graag met een uitgebreide zoensessie. Jij kunt niet begrijpen hoe mensen seks kunnen hebben zonder zoenen. Voor jou is dit hét belangrijkste! Misschien denken mensen dat jij nu heel braaf en netjes bent, maar gelukkig weet je lief wel beter. Want eenmaal onder de lakens komt het beest in je naar boven. En je vriend vindt dat maar al té leuk. Rawr!

Beeld: iStock