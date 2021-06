Masturbatie hot tijdens lockdown: ‘Verkoop sekstoys steeg met 95 procent’

Dat we ten tijde van de lockdown allemaal iets zochten om onszelf te vermaken, da’s logisch. Niet gek dan ook dat de seksshop EasyToys in de eerste maanden van 2021 maar liefst 95 procent meer seksspeeltjes verkocht dan een jaar eerder. Soloplay tijdens de lockdown, dus.

Maar dat zijn niet alle cijfers van het bedrijf. Toen de avondklok inging, was de verkoop in vergelijking met het jaar ervoor 170 procent. Die lange eenzame avonden werden behaaglijker door onze plastic vriend.

Doorbraak door corona

Het seksspeeltjesbedrijf spreekt van een doorbraak. ‘De pandemie heeft het seksleven een ander karakter gegeven’, zegt Eric Idema, die het moederbedrijf EDC Retail oprichtte, tegen De Volkskrant. Makes sense: omdat daten en fysiek contact niet mogelijk was zonder gevaar voor coronabesmetting, zochten we naar een andere manier om die pandapunten te skippen.

Op afstand bestuurbare sekstoys

Volgens Idema is de nieuwste trend in sekspeeltjesland de op afstand bestuurbare sekstoy. Daarnaast is de ‘Tarzan’-vibrator (een vibrator met een uitsteeksel voor clitorisstimulatie) nog steeds populair. Maar ook masturbators (een toy waar de penis in kan, zodat het gevoel van penetratie en orale seks nagebootst wordt), cockringen, buttplugs en glijmiddelen werden meer verkocht. En zélfs de toycleaners. Blijkbaar waren we door de coronamaatregelen ook behoorlijk hygiënegeil.

Meer kennis rondom vrouwelijk orgasme

Seksuoloog Ellen Laan legt aan RTLNieuws uit dat de toename een goede ontwikkeling is, omdat zo ook het vrouwelijk orgasme prominenter op de kaart komt in de wondere wereld van seks. Ze vindt het een kwalijke zaak dat veel meisjes en vrouwen denken dat penis-in-vagina-seks het walhalla is. ‘De toenemende populariteit van seksspeeltjes is wat dat betreft een lichtpunt.’ Bovendien is het belangrijk dat meisjes en vrouwen opgroeien met kennis over hun vulva; niet voor niets is er nu het biologieboek waarin het vrouwelijk geslachtsorgaan geheel wordt besproken.

