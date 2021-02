Self love: 5 redenen waarom masturberen hartstikke gezond is voor je

Het is iets waar we eigenlijk niet genoeg over praten: masturberen. Soloseks heeft namelijk heel veel voordelen. Zo is het naast een boost voor je seksleven ook super goed voor je gezondheid.

1. Bye bye stress

We denken vaak eerst aan op de bank ploffen met Netflix of in bad met een goed glas wijn, maar met soloseks verminder je ook stress. Je krijgt namelijk tijdens het masturberen een enorme endorfine boost. Hierdoor voel je jezelf veel minder gestresst en kan zelfs je bloeddruk verlagen. Dus maak op een stressvolle dag tijd wat intieme tijd vrij voor jezelf.

2. Ben vandaag zo vrolijk

Slecht humeur? Dan is een orgasme de beste oplossing. Er komt namelijk naast endorfine ook dopamine vrij wanneer je tot je hoogtepunt komt. Dopamine wordt ook wel het gelukshormoon genoemd omdat je er een vrolijke en positieve mood van krijgt.

3. Lekker slapen

Misschien heb je het wel eens gemerkt dat je na een goede vrijpartij meteen in slaap valt. Dit komt door een stofje dat vrijkomt na een orgasme genaamd: oxytocine. Het effect hiervan is dus dat je beter zal slapen omdat je helemaal zen wordt van het hormoon. Dus of je nu seks hebt met jezelf óf met je partner, je zal heerlijk slapen erna.

4. Boost voor je seksleven

Jezelf leren kennen is vaak de eerste stap voor een beter seksleven. Het is veel makkelijker voor je partner als jij weet wat je fijn vindt en waar je opgewonden van raakt. Als je wel eens moeite hebt met het krijgen van een orgasme is experimenteren juist een heel goed idee. Want hoe vaker je soloseks hebt, hoe makkelijker je een orgasme krijgt met je partner.

5. Stijgende hartslag

Het bereiken van je hoogtepunt is de perfecte manier om je bloedsomloop gezond te houden. Een goede bloedsomloop is natuurlijk super belangrijk, dus het is fijn als alles goed werkt. Je hartslag stijgt namelijk als je aan het masturberen bent. Je bloed zal dan sneller worden rondgepompt en dit zorgt er weer voor dat je bloedvaten en weefsel goed functioneren.

