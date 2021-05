Masturberen. Er ligt nog steeds een beetje een taboe op, maar dat is echt helemaal nergens voor nodig. Je hebt vast wel eens gehoord dat het goed is voor je fysieke gezondheid, maar wist je dat een potje soloseks ook voor je mentale gezondheid heel erg goed kan zijn?

De redenen dat jij vaker een potje soloseks moet doen, las je in dit artikel: ‘self love: 5 redenen waarom masturberen hartstikke gezond is voor je.’ Dat was vooral gericht op de fysieke gezondheid. Nu hebben we het over het mentale aspect.

Redenen dat masturbatie goed is voor je mentale gezondheid

Selflove

Masturbatie is een vorm van zelfliefde. Eigenlijk zei Kaouthar Darmoni het heel mooi in de podcast ‘Over de liefde’ van VIVA hoofdredacteur Debby Gerritsen: ‘Het is voor mij ‘make love to myself’ – letterlijk.’ In het begon vond ik het vreselijk, heel erg eenzaam. Maar ik heb geleerd om er tijd voor te nemen. Ik ga douchen, zet kaarsen in de kamer, heb mooie bloemen, speel mijn favoriete muziek en heb lekker geurende massageolie. Ik maak er echt een ritueel van en ga dan urenlang met mezelf spelen, zonder het doelgerichte. Dus niet per se een orgasme bereiken, maar het echt gebruiken om zo tijd met mezelf door te brengen.’ Nou dát klinkt ons in de oren als een portie zelfliefde. Geluksstofjes

Of je nou aan een flinke vrijpartij met je partner doet of een potje soloseks houdt, bij een orgasme komen er geluksstofjes vrij. Dopamine, endorfine, oxytocine: allemaal hormonen die zorgen voor stressverlaging, pijnverlichting en ontspanning. En zeg nou zelf: wie kan dat niet gebruiken in deze tijd? Traumaverwerking

Voor mensen met een seksueel trauma kan masturbatie een manier zijn om weer in contact met je eigen lijf te komen. Bovendien kan het fijn zijn, omdat jíj dan volledig de touwtjes in handen hebt. In een wetenschappelijke studie uit 2016 bleek dat ‘de deelnemers aan de studie hadden baat bij masturberen, omdat het ze in staat stelden om zich te verzoenen met negatieve ervaringen en hun seksuele autonomie te bevorderen.’

Die gezondheidsvoordelen zijn natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar laten we vooropstellen: af en toe is wat zelfbevrediging gewoon precíes wat je nodig hebt.

Bron: Lottelust | Beeld: Getty Images