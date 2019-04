Mayke: ‘Hij had het zelfs met de moeder van zijn beste vriend gedaan’

Mayke (26) werd gek van het idee dat haar vriend met een hele horde vrouwen het bed had gedeeld. ‘Wie zegt dat hij mijn borsten niet met die van al die anderen vergeleek?’

‘Ik ontmoette Sam, lekker cliché, in de kroeg. Het eerste wat hij tegen me zei was: ‘Hé, waarom heb je al deze mensen uitgenodigd? Ik dacht dat we vanavond gewoon met z’n tweetjes zouden zijn?’ Yep. Enorm cheesy. Maar de manier waarop hij het zei, zo zelfverzekerd met die ondeugende lichtjes in zijn ogen, zorgde ervoor dat ik toch moest lachen.’

‘Ik voelde elektriciteit in de lucht, maar tegelijkertijd gingen al mijn alarmbellen rinkelen’

‘Zijn uiterlijk hielp ook mee. Breed, maar niet zo’n enge anabolenbundel, precies de goede spijkerbroek, al kwam ik er later achter dat hij gewoon een perfect kontje had in elke broek, het kuiltje in zijn linkerwang, blinkend witte tanden en die ogen… o ja, die ogen… Ik voelde elektriciteit in de lucht, maar tegelijkertijd gingen al mijn alarmbellen rinkelen. Die zin kwam er net iets te gladjes uit en als ik op zijn looks afging, had deze man aan aandacht vast geen gebrek.’

‘Sam leek wel een soort kattenkruid voor vrouwen’

‘Dat bleek te kloppen. Sam leek wel een soort kattenkruid voor vrouwen. Ik had nog nooit zo veel aanstellerig gedrag gezien als wanneer Sam bij een groepje meiden in de buurt kwam. Ik was dan ook absoluut niet van plan me door deze womanizer te laten versieren voor een avondje plezier. Niet dat ik wil slutshamen, als je gelukkig wordt van onenightstands moet je dat vooral doen. Het is alleen niets voor mij.’

‘Later zei Sam dat dat juist was wat hem in me aantrok: ‘Je was de enige die niet probeerde om mijn aandacht te trekken’. En hij zei dat hij op slag verliefd op me was. Iets wat ik toen nog niet geloofde, maar waar hij me in de weken erop van wist te overtuigen. Hij deed echt moeite om me te veroveren, en ja, mijn weerstand brak. Hij leek het echt serieus te menen met me. Dus misschien had ik me wel vergist en was hij anders dan ik dacht. Het zou niet eerlijk zijn om iemand af te schrijven om zijn knappe uiterlijk, toch?’

Zelfs de kassière

‘Aanvankelijk vermeden we de hele conversatie over ons seksuele verleden. Sam wimpelde mijn vragen af met opmerkingen als: ‘Ik ben nu bij jou, dus wat doet het ertoe?’ Hij zei dat ik de eerste was voor wie hij ooit moeite had gedaan, en ook dat ik het eerste meisje was met wie hij een toekomst voor zich zag. Ik vond het vleiend en vroeg op zulke momenten niet door.’

‘Zoals het altijd gaat met bubbels: uiteindelijk spatten ze uit elkaar’

‘Ik denk ergens ook omdat ik het wel fijn vond om mijn perfecte verliefdheidsbubbel in stand te houden. Maar zoals het altijd gaat met bubbels: uiteindelijk spatten ze uit elkaar. Toen we ongeveer drie maanden aan het daten waren en we voor de zoveelste keer tijdens het stappen een of andere krolse meid tegenkwamen die de opmerking maakte ‘dat Sam maar moest bellen als hij weer eens wat herinneringen wilde ophalen’, was ik het zat.’

‘Wie zijn al die meiden?’ brieste ik. Sam probeerde me te paaien door te zeggen dat ze niet belangrijk waren, maar ik hield voet bij stuk: ‘Ik heb je ook verteld wie mijn exen zijn, toch? Dus waarom doe jij zo geheimzinnig?’ Sam zuchtte diep en gaf eindelijk toe dat hij een ‘wat wildere tijd’ had gekend, maar voordat hij mij leerde kennen, was hij volgens hem al maanden klaar met dat ‘rondneuken’. ‘Rondneuken?’ vroeg ik ‘Wat bedoel je precies? En wees eerlijk, want ik kom er toch wel achter!’

‘Sam had niet gewoon wat “rondgeneukt”, hij had seks gehad met meer dan 80 vrouwen’

Normaal ben ik niet zo hysterisch over bedpartners uit het verleden, maar zijn geheimzinnigheid en al die lonkende vrouwen hadden me argwanend gemaakt. Nu wilde ik weten hoe het zat ook. Als in: ik wilde een getal horen. Ik bereidde me voor op het ergste, dertig ofzo. En ja, toen kwam de aap uit de spreekwoordelijke mouw. Sam had niet gewoon wat ‘rondgeneukt’, hij had volgens eigen zeggen seks gehad met tussen de tachtig en honderd vrouwen. Hoeveel het er precies waren wist hij niet meer. Hij was gestopt met tellen.’

‘Een paar wist hij nog wel: de moeder van zijn beste vriend, een kwartet met drie vrouwen, de vriendinnen van zijn zus, een hele rits meiden die hij tijdens het stappen had opgeduikeld en de kassière van de supermarkt tegenover zijn huis (‘Ze wachtte me gewoon op! Wat moest ik dan? Ik vond het zielig om haar weg te sturen!’) en hij had zo ongeveer een blauw vinkje achter zijn naam op zijn Tinderaccount, dat hij overigens had opgeheven toen hij serieus met mij werd, beweerde hij.’

‘Maar, voegde Sam er monter aan toe, voordat hij mij leerde kennen stond hij al bijna drie weken droog. Omdat hij zich realiseerde dat hij ernaar verlangde om een echte band met iemand op te bouwen. ‘Wow, wat een prestatie,’ sneerde ik. Ik moest dit echt even verwerken. Ik was zelf ook niet echt maagdelijk meer met acht spreekwoordelijke kruisjes boven mijn bed, maar dit was toch wel andere koek.’