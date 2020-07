Peter is een meester in het verdraaien van situaties. Niets is ooit zijn schuld en Carla begrijpt hem altijd verkeerd. Hij is diep gekwetst door het idee dat ze zo negatief over hem denkt. Carla op haar beurt voelt zich schuldig, en verward. Nu ze over de scheiding moeten overleggen, wil ze er daarom graag een mediator bij, zodat Peter haar niet in de war kan brengen.

Carla:

Laatst stond ik in de badkamer voorovergebogen mijn haar te drogen toen Peter binnenkwam en me een klap op mijn billen gaf. Geen liefkozend tikje, hoor, maar een harde klap. “Wat een dikke kont heb jij eigenlijk,” zei hij. Ik schoot overeind en zei dat ik dat geen aardige opmerking vond. Meteen trok hij een zielige gezicht en zei dat ik hem altijd zo’n pijn deed met mijn felle reacties. Natuurlijk bedoelde hij het niet negatief. Mijn billen waren stevig en dat vond hij juist mooi. Wat naar nou toch dat ik altijd alles wat hij zei in het negatieve trok. Ik voelde me verward. Had hij het echt positief bedoeld? Waarom voelde ik me dan zo rot? Was ik echt zo’n bitch? Ik voelde me zo schuldig dat ik toch weer toegaf toen hij me op bed trok voor een potje seks.

Later had ik het er met mijn psycholoog over en zij zei dat ik beter naar mijn gevoel moest luisteren, want dat klopte precies. Mindfucken, dat is wat hij doet. Hij verdraait de situatie zo dat ik ga geloven dat ik hem verdriet doe, in plaats van dat hij een rotopmerking maakt.

‘Was ik echt zo’n bitch?’

Dat is een van de redenen waarom ik wil scheiden. Maar hoe moet ik in hemelsnaam met hem onderhandelen over de kinderen, het huis en de alimentatie? Ik kan niet tegen hem op en ik wil niet dat hij met alles zijn zin krijgt. Daarom wil ik die mediator erbij. Die zorgt wel dat Peter geen spelletjes met me kan spelen.’

Peter:

‘Carla is hartstikke knap, volslank weliswaar, maar daar hou ik wel van. Dat geeft een beetje grip op de zaak. Ze heeft me twee prachtige kinderen gegeven en tijdens etentjes van de zaak complimenteert iedereen me altijd met mijn knappe, intelligente en toch zo bescheiden vrouw.

‘Elk compliment verdraait ze zo dat het als kritiek klinkt.’

Met mij heeft ze het ook getroffen, al zeg ik het zelf. Mijn lichaam zit nog strak in de lak, zoals de jongens in de sportschool altijd bewonderend zeggen, en in bed ben ik echt een tijger. Ik zorg wel dat Carla aan haar trekken komt. Maar ze is zo gevoelig. Alles wat ik zeg interpreteert ze verkeerd. Elk compliment verdraait ze zo dat het als kritiek klinkt, terwijl ik dat helemaal niet zo bedoel. We zijn nu acht jaar getrouwd en ik geloof niet dat ze ooit een compliment heeft aangenomen zonder erover te zeuren. Altijd vraagt ze wat ik bedoel en geeft ze me verwijten terug. Dat is voor mij ook niet leuk, hoor. Laatst zei ze dat ze het gesprek over de kinderen en het huis graag met een mediator wilde doen. Ik vroeg waarom, we konden er toch samen wel uitkomen. Dat is ons de afgelopen acht jaar immers ook gelukt? Ik gaf haar een knipoog, gewoon, om de spanning een beetje te breken. Maar dat viel weer helemaal verkeerd. Ze verweet me dat ik haar wens om te scheiden niet serieus nam, dat ik weer probeerde om haar in bed te krijgen. Terwijl ik daar helemaal niet aan dacht! Waarom begrijpt ze me nou nooit?’

De mediator:

Jullie zijn samen al bezig met de scheiding, als ik het goed begrijp. Het is voor bijna iedereen aan te raden om iemand te laten helpen om goede afspraken te maken. Want afspraken maken terwijl je uit elkaar gaat, gaat in het begin nog wel goed. Maar naarmate het langer duurt en alles definitiever wordt, kijkt ieder meer vanuit zichzelf en minder vanuit de relatie. En dan is het handig als er een derde is die met jullie meedenkt en -kijkt. Een andere reden om een derde in te schakelen, kan zijn dat er dingen spelen die tijdens de relatie al verwarring opleveren, zoals bij Carla en Peter. Wat jij aangeeft, Carla, dat de mediator zorgt dat Peter geen spelletje met je kan spelen, is deels waar. De mediator helpt jullie om tijdens de mediationgesprekken op een gelijkwaardige manier met elkaar om te gaan.

Het scheidingsproces draagt uit zichzelf niet echt bij aan een verandering in jullie persoonlijke gedrag. Het is dus ook van belang om gedurende deze periode en de periode die daarop volgt aan jezelf te werken. Dit geldt natuurlijk voor jullie allebei. Als dat lukt, dan is er de grootste kans dat jullie wat betreft de kinderen op een prettige manier met elkaar kunnen omgaan. En dat is wat jullie allebei volgens mij voor ogen hebben.

