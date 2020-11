Sinds zijn vader ergens anders woont, doet de elfjarige Joost zijn mond niet meer open. Chris pleit voor co-ouderschap zodat Joost en hij weer de vader-en-zoon dingen kunnen doen waar ze vroeger zo van genoten. Maar zijn ex Claire wil daar niets van weten. Samen zoeken Claire en Chris hulp bij een mediator.

Chris:

‘Joost en ik zijn heel close. Toen we nog in een huis woonden, deden we van die vader-en-zoon dingen: aan zijn fiets sleutelen, hutten bouwen, samen kamperen. Ook tekenen was een hobby van ons. Soms lag de hele keukentafel vol met kwasten en verf. Niet dat we veel met elkaar praatten, we hadden gewoon een hele sterke klik.

‘Hij moest en zou bij haar blijven wonen.’

Vanwege Joost ben ik niet eerder bij Claire weggegaan. Ik hield al heel lang niet meer van haar, maar het idee dat ik Joost niet meer elke dag zou zien was onverdraaglijk voor me. Uiteindelijk heeft Claire de stekker uit ons huwelijk getrokken. Ik heb voorgesteld om co-ouderschap te doen zodat de band tussen Joost en mij in stand kon blijven, maar daar wilde Claire niets van weten. Daar zat ze echt als een kenau bovenop. Hij moest en zou bij haar blijven wonen. Ik heb nog even getwijfeld of ik er een rechtszaak van zou maken, maar dat zou Joost alleen maar schaden. Dus nu zie ik hem alleen af en toe in het weekend. Joost is nu elf maar ik geloof niet dat hij helemaal begrijpt wat er aan de hand was tussen Claire en mij. Ik voel dat hij boos op me is, maar het lukt me niet om hem te bereiken. Niemand trouwens. Ik geloof dat hij al vier maanden geen mond meer heeft opengedaan. Natuurlijk maak ik me daar zorgen over. Ik wou dat hij vaker bij me was, dan konden we weer eens iets samen doen. Misschien dat hij dan gaat praten.’

Claire:

‘Na de geboorte van Joost heb ik mijn baan opgezegd. Chris verdiende meer, dus het leek logisch dat hij bleef werken. Ik was liever parttime blijven werken, maar dat kon niet met de functie die ik toen had en voor ik het wist was ik fulltime huisvrouw en moeder.

Ik ben een goede moeder die voor Joost een veilig thuis creëert met gezond eten en schone kleren. Elke middag zit ik klaar met een kopje thee om te vragen hoe het op school was. Ik vind het nog steeds saai hoor. Zo’n kind heeft toch zo veel te vertellen. Misschien heeft Joost daarom niet genoeg liefde gekregen. Ik voelde me zo gevangen. Vooral ook omdat het huwelijk tussen Chris en mij langzaam doodbloedde. Ik was erg alleen. De opvoeding kwam grotendeels op mij neer, Chris deed vooral leuke dingen met Joost: knutselen, kamperen, vuurtjes stoken. Ja, zo kan ik ook een hechte band op bouwen. Maar als Joost niet naar bed wilde, stond ik er alleen voor. Soms was ik wel jaloers op hun band, ja.

‘Ik voelde me zo gevangen.’

Toen Chris wegging, hoopte ik dat Joost en ik closer zouden worden. Daarom was ik ook tegen co-ouderschap. Dat Joost nu niet praat ligt vooral aan Chris. Die doet absoluut geen moeite om contact te houden. Af en toe komt hij in het weekend langs en dan neemt hij Joost mee om god weet wat te doen. Joost is altijd heel stil en verdrietig als hij weer thuis komt. Dus of dat nou zo goed is…’.

De mediator:

De relatie tussen jullie is over en het is nu aan jullie beiden om te accepteren dat jullie je nu moeten focussen op de opvoeding van jullie zoon.

Het is een lastige situatie maar het belangrijkste waar jullie nu aan moeten denken is Joost.

Ik stel voor om een tussenweg te vinden om toch beiden voor Joost te kunnen zorgen en jullie aandacht voor Joost zo te verdelen dat Joost zich weer wat beter voelt en jullie allebei evenveel tijd met hem krijgen.

Het is nu belangrijker om jullie gevoelens opzij te zetten en de situatie te accepteren zoals die is. Ik stel voor dat jullie je gaan focussen op het maken van afspraken die er voor gaan zorgen dat Joost weer gaat praten, zijn vader regelmatig kan zien en ervoor zorgen dat Chris meer betrokken kan zijn met de opvoeding.

Ik stel ook voor dat jullie samen met Joost gaan zitten om de situatie aan hem uit te leggen, en ook aan hem te vragen wat hij zelf graag zou willen doen. Claire, aan jou de taak om te proberen het initiatief te nemen om samen met Joost leuke dingen te gaan doen, vooral omdat jij nu zoveel tijd doorbrengt met Joost.

Zouden jullie bereid zijn samen te kijken naar een eventuele verdeling van het ouderschap en zoeken naar een manier hoe dit voor jullie het beste uit zou komen?

Claire, jij geeft aan dat je liever parttime was blijven werken. Is het een idee dat je dit weer oppakt op de momenten dat Joost bij zijn vader is?

Focus jullie vooral op oplossingen en niet zoveel op de problemen. Daarom is het belangrijker de boze gevoelens op de achtergrond te laten.

