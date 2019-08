Wat moet ik nu: ‘Mijn vriend komt iedere avond chagrijnig thuis. Ik ben het zat’

Elke avond zit Cindy’s vriend Paul strontchagrijnig op de bank. Hij drinkt meer dan goed voor hem is en geeft geen enkele reactie als ze voorstelt om samen iets leuks te gaan doen. Cindy is het zat. Als Paul niet snel wat vrolijker wordt, moet hij maar ophoepelen.

Cindy: ‘Sinds ze dat nieuwe systeem hebben ingevoerd op Pauls werk, komt hij elke dag strontchagrijnig thuis. Het is heel ingewikkeld werk wat Paul doet, iets met administratieve systemen voor de gezondheidszorg, en volgens hem is het met dat nieuwe systeem nog veel ingewikkelder geworden. Onmogelijk om mee te werken, zegt hij. Dat kan allemaal wel zo zijn, maar ik heb geen zin om elke avond tegen dat lange gezicht aan te kijken. Hij komt thuis, trekt zonder een woord de koelkast open om een pilsje te pakken, zet de tv aan en zit de rest van de avond te drinken en voor zich uit te staren. Als ik gekookt heb, werkt hij alles zonder te kijken naar binnen, er kan nog geen bedankje vanaf.

‘Hij zei dat ik te dom was om het te begrijpen.’

Ik heb geprobeerd om hem af te leiden, ik heb voorgesteld om naar de film te gaan of vrienden uit te nodigen voor een etentje. Maar het enige wat ik terugkrijg is een grauw. Ik heb ook gevraagd wat er nou precies zo slecht is aan dat nieuwe systeem en toen zei hij dat ik toch te dom was om dat te begrijpen. Nou ja! Ik heb nota bene een academische opleiding gevolgd.

Dit trek ik echt niet langer. Ik word er zelf steeds somberder en bozer van en daar heb ik helemaal geen zin in. Als Paul niet snel iets aan zijn humeur doet, moet hij maar even ergens anders gaan wonen.’

Paul: ‘Als ik dat nieuwe systeem niet onder de knie krijg, verlies ik mijn baan en dat kunnen Cindy en ik ons niet veroorloven. Niet nu Cindy 7 maanden zwanger is. Ze heeft een zwakke gezondheid en het is een lastige zwangerschap. Ze is vaak moe en misselijk en ze heeft zich al meerdere keren ziek gemeld op haar werk. Sinds haar afstuderen is ze gedetacheerd apotheker, ze werkt een paar maanden hier, dan weer daar. Maar als ze zo vaak ziek is, zullen ze haar natuurlijk minder snel inzetten, dat kun je op je vingers natellen. En met haar kwetsbare gezondheid is het sowieso de vraag of ze na de bevalling weer aan het werk kan. Dus qua inkomen komt het allemaal op mij neer.

‘Ik ben zo verschrikkelijk moe. Overdag moet ik me honderd procent concentreren op mijn werk’

Ik wil haar niet lastigvallen met mijn zorgen. Stel je voor dat ze daardoor een miskraam krijgt. Dat zou ik mezelf nooit vergeven. Bovendien, dit is mijn probleem, mijn verantwoordelijkheid, iets wat ik zelf moet oplossen.

Ik ben alleen zo verschrikkelijk moe. Overdag moet ik me honderd procent concentreren op mijn werk. Al die gedachten over ontslag, een miskraam en hoe ik ons gezin in de toekomst moet onderhouden leiden me af van waar ik eigenlijk mee bezig moet zijn: dat verdomde systeem onder de knie krijgen. Ik probeer ’s avonds zo gezellig mogelijk te zijn, maar dat gekwebbel van Cindy over hoe we de babykamer gaan inrichten kan ik er gewoon niet bij hebben. Ik wou dat ze me met rust liet.’

De mediator: ‘Hoe zou jij het ervaren, Paul, als Cindy haar baan onder druk staat? Had je liever geweten dat dat zo is? Of vind je dat haar verantwoording en zou je het prettig vinden als zij het voor zich houdt? Het is een vraag die je kunt stellen bij jullie reacties. Cindy probeert contact met je te krijgen. Maar Cindy, Paul trekt het even wat minder makkelijk. Misschien kan je er toch wat meer over vertellen Paul. Inhoudelijk hoeft niet natuurlijk, dat is maar net hoe jullie dat samen willen. Maar dat je van elkaar weet hoe je op dit moment in het leven staat. Welke spanningen je ervaart. En hoe je er zelf het liefst mee om wilt gaan. Want dan kun je begrip hebben voor elkaar. Of misschien is het een goed advies van Cindy om even apart te zijn zolang dit lastige project speelt. Jullie vormen samen een stel en daarin heb je uiteindelijk ook samen de oplossingen voor de dingen die op jullie pad komen. Dat wordt zeker het geval als jullie binnenkort papa en mama zijn geworden. Je kunt deze ervaring zien als een mooie oefening, denk ik.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.