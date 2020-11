Pieter is zzp-er in de zorg en zijn belangrijkste opdrachtgever heeft veel werk voor hem. Te veel, naar de smaak van zijn vrouw Femke. Ze heeft haar man al maanden nauwelijks gezien en vreest voor haar huwelijk. Als Pieter niet op haar klachten reageert, gaat Femke verhaal halen bij zijn opdrachtgever Hein.

Femke:

‘Mijn man Pieter werkt als zzp verpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie. De baas daar, Hein, blijft maar nieuwe opdrachten aannemen, terwijl hij onvoldoende personeel heeft. Als gevolg daarvan moet Pieter vaak 50 tot 60 uur per week werken en regelmatig dubbele diensten draaien. Ik zie mijn man al maandenlang nauwelijks, en als hij thuis is, is hij zo uitgeput dat er geen gezellig woordje uitkomt.

Ik heb er meerdere keren bij hem op aangedrongen dat hij eens ‘nee’ moet zeggen tegen Hein, maar volgens Pieter is het maar tijdelijk en kan hij Hein beter te vriend houden. Nou, daar geloof ik niets van. Het gaat al een hele tijd zo en onze relatie heeft er echt onder te lijden want we hebben er continu ruzie over.

‘Pieter kwam die avond ziedend van woede thuis.’

Daarom ben ik vorige week zelf naar Hein gegaan. Ik wilde hem duidelijk maken dat hij op deze manier ons huwelijk de vernieling in helpt, of dat soms is wat hij wil. Maar het enige wat Hein zei, was dat als Pieter ergens mee zat, hij daar zelf maar mee moest komen. Vervolgens heeft hij dat gesprek aan Pieter doorgebriefd, want die kwam die avond ziedend van woede thuis. Dat ik me niet met zijn werk mocht bemoeien, dat hij zelf wel wist hoe hij Hein moest aanpakken. Mijn argument dat hij met zijn vele werken ons huwelijk naar de knoppen helpt, veegde hij gewoon van tafel. Ik mis de oude Pieter en ik ben bang dat ik het zo niet zo lang meer volhoud. Dat moet hij toch begrijpen?’

Pieter:

‘Ik weet dat Femke vindt dat ik te hard werk, dat het te zwaar voor me is. Maar dat is niet zo. Ik hou erg van mijn werk en Hein is een prima opdrachtgever. Hij houdt rekening met mijn voorkeuren en betaalt goed en op tijd. Ja, soms is het even aanpoten, soms werk ik twee diensten achter elkaar. Maar daar zit dan ook altijd een nachtdienst bij en dat betekent vooral stand-by staan, eh, liggen. Zo zwaar is dat niet.

Het probleem tussen Femke en mij is dat ik onze relatie gewoon niet meer leuk vind. Het lijkt wel of Femke de laatste tijd alleen nog maar boos is. Altijd en altijd loopt ze te zeuren dat ik te hard werk, dat ze me te weinig ziet, dat onze relatie niets meer voorstelt.

‘Ik zie er elke dag meer tegenop om naar huis te gaan.’

Ja, er moet wel brood op de plank komen, want van haar salaris alleen kunnen we niet leven. Maar dat schijnt ze niet te begrijpen. Als ik haar dat probeer uit te leggen, draait het altijd op ruzie uit.

Ik zie er elke dag meer tegenop om naar huis te gaan, om dat boze gezicht te zien en haar tirades over Hein aan te horen. We hebben nooit meer de slappe lach, zoals we vroeger hadden en de seks is een zeldzaamheid geworden. Het enige waar ze over kan praten is dat Hein me te hard laat werken. Nou, ik werk liever hard voor Hein dan dat ik die geladen sfeer en dat boze gezicht thuis moet verdragen.’

De mediator:

‘Dat is een nare situatie. Een partner die je vraagt om naar je te luisteren omdat ze je mist. Dat is heel lastig als iemand anders aan je loopt te trekken. Hoe ga je daar mee om? Zonder nu direct aan relatietherapie te denken, kun je wel bedenken wat Femke nodig heeft. En dat geldt omgekeerd ook. Hoe vind je ieder nu zelf dat je daar de ruimte voor krijgt en dat je voor die ruimte wat teruggeeft aan de ander? Een beetje balans zou wel reëel zijn toch? Dat snapt iedereen die een relatie heeft, of die nu zakelijk of privé is. Stel nu dat je die balans niet ziet voor jezelf. Dan kan je kiezen uit drie te volgen routes, namelijk gewoon doorgaan, jezelf eens onder handen laten nemen met een coach of in beide relaties het gesprek opzoeken. Het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren als je niet wilt dat iemand binnenkort zegt dat het zo niet verder kan. Als dat laatste gebeurt heeft het niet veel zin om dan te zeggen dat het als een donderslag bij heldere hemel kwam.

Over de mediator

Yvonne Blijie (53) is conflictdeskundige bij het IMK. Haar praktische en heldere inzichten hebben al veel (ondernemende) vrouwen vooruit geholpen. Wekelijks gaat zij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft zij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Yvonne? Mail deze dan naar y.blijie@imk.nl. Wil je eerst zelf meer inzicht krijgen in je situatie? Vul dan kosteloos de scheidingswijzer in of wanneer je met een zakelijk conflict te maken hebt, de conflictwijzer.