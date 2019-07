Hugo: ‘Ze dumpte me totaal onverwachts in het café waar we elkaar ontmoet hebben’

Tijdens een etentje in ‘hun’ eetcafé komt Mariska tot de conclusie dat haar huwelijk met Hugo echt niet meer te redden is. Als ze dat tegen hem zegt, valt hij stil en die stilte duurt nu al twee weken. Hoe hard Mariska ook aandringt, Hugo houdt zijn kiezen op elkaar.

Hugo: ‘Mariska stelde voor om weer eens naar het café te gaan waar we elkaar ooit hebben ontmoet. Ze heeft altijd van die onverwachte ideeën, dat vind ik leuk aan haar. We haalden herinneringen op en ik vond het heel gezellig, dat zei ik nog tegen haar. Maar net toen het hoofdgerecht geserveerd werd, zei zij dat we wel konden concluderen dat onze relatie dood was.

Oef. Die had ik niet zien aankomen. Ze zei dat ons huwelijk een sleur was geworden en dat ze zich soms zelfs verveelde in mijn gezelschap. Tijdens dat etentje dus ook. Dat was pijnlijk om te horen. Ze had haar best gedaan om weer gevoelens voor me te krijgen, zei ze, daarom wilde ze ook naar dat café, maar het had niet gewerkt. En nu had ze de moed opgegeven.

Het leek wel of ik zonder dat ik het wist examen had gedaan, en was gezakt.

Ze liep er al een hele tijd over te denken, ontdekte ik. Ze begon over wie er in ons huis zou blijven wonen en wie de auto zou krijgen en welke omgangsregeling het beste was voor de kinderen. Ik zat haar met open mond aan te staren, echt waar. Het leek wel alsof ze het allemaal op dat moment daar aan dat tafeltje wilde regelen. Ik voelde me helemaal overspoeld. Sindsdien vraagt ze me elke ochtend en elke avond of ik al heb besloten wanneer ik wegga. Dat weet ik niet, ik kan nog niet eens vatten dat ze bij me weg wil.’

Mariska: ‘Hugo is een schat van een man, heel zorgzaam, maar hij is zo saai. Hij vind alles best, is het overal mee eens en heeft nergens een mening over. Na tien jaar huwelijk heb ik daar genoeg van. Ik wil een partner die tegengas geeft, met wie ik kan discussiëren, ruzie maken voor mijn part. De afgelopen twee jaar heb ik dat al tientallen keren aangekaart, maar Hugo antwoordde elke keer dat hij volstrekt gelukkig met me was. Een tijdlang heb ik geprobeerd om onze relatie in mijn eentje te redden. Ik ben zelfs naar een psycholoog gestapt. Die zei dat Hugo ook mee moest komen en ja, je begrijpt het al: Hugo vond het niet nodig, was volstrekt tevreden, wist toch niet waar hij over moest praten…

Uiteindelijk heb ik dat etentje gepland. Ik dacht, in dat café is het logisch om over onze relatie te praten en onder het eten moet hij wel naar me luisteren, misschien komt er dan eindelijk een gesprek op gang. Niet dus.

Toen was ik er opeens helemaal klaar mee. Ik had natuurlijk al wel eens nagedacht over hoe ik het wilde regelen als we uit elkaar zouden gaan en dat heb ik toen allemaal op tafel gegooid. Hugo reageerde weer typisch op z’n Hugo’s: hij zat alleen maar zwijgend met zijn vork in de placemat te krassen. We zijn nu twee weken verder en hij heeft nog steeds geen woord gezegd. Ondertussen zit ik maar te wachten. Wat een slappe zak is het toch.’

De mediator: ‘Mariska, welke reactie had je verwacht? Als dit de vorm van communiceren in de afgelopen jaren is geweest, dan is dat meestal niet ineens anders op het moment van scheiden. Daarentegen, Hugo, aan iedere houding zit een houdbaarheidsdatum. Oftewel, er komt een moment dat de ander, Mariska, actie gaat ondernemen. Dit is geen dreigement, maar de realiteit. Mariska heeft jullie relatie verbroken. En vanaf dat moment breekt een nieuwe fase aan. Dat geldt voor jullie allebei. Inmiddels spookt er een hoop door je hoofd denk ik, Hugo. Vertel daar eens wat over. Is het kwaadheid, dan is het dat. Is het praktisch, dan is dat het. En is het verdriet, laat die tranen gaan. Alles door elkaar? Ook goed. En doe het vooral op de manier die je nodig hebt. Mariska is al een tijdje actief met het nadenken over het einde van de relatie. Jij loopt daar een periode in achter. Geen probleem. Neem je tijd. Maar zoals gezegd, ergens eindigt deze periode. En dat weten jullie allebei best. Dus als dit nu 2 weken geleden is geweest, dan verwacht ik dat jullie over 2 weken wel om de tafel zullen gaan. En anders over 4 weken. Jullie gaan samen wel afspraken maken, maar het heeft, net als bij alle anderen die uit elkaar gaan: even tijd nodig.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.