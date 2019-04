Iris: ‘Nog nooit hadden we zulke goede gesprekken als nu we zijn gescheiden. Wat nu?’

Als Yoni na tien jaar huwelijk nog steeds niets van zijn gevoelens laat zien, besluit Iris van hem te scheiden. De kinderen wonen aanvankelijk fulltime bij haar, waardoor Iris Yoni bijna een jaar niet ziet. Sinds kort is er echter co-ouderschap en telkens als Yoni de kinderen bij Iris aflevert, nodigt ze hem uit om iets te blijven drinken. Nog nooit hadden ze zulke goede gesprekken.

Iris: ‘Andy is een rationele man die nooit liet zien wat er in hem omgaat. In het begin van onze relatie vond ik dat wel aantrekkelijk, hij kwam heel stabiel over. En als ik me eenzaam voelde omdat ik niets kon delen, dacht ik: dat komt later wel, we moeten elkaar gewoon beter leren kennen. Zo schuif je de dingen soms voor je uit, toch?

Nou, toen werd Bas geboren en een jaar later Kathinka. We hadden het allebei druk met de kinderen en met ons werk. Ik wist wel dat er iets aan onze relatie schortte, dat ik iets miste, maar ik had domweg geen tijd om erover na te denken.

Sinds de kinderen naar school gingen en ik wat meer tijd voor mezelf kreeg, deed ik dat wel. En toen besefte ik dat ik na tien jaar nog steeds niet wist wat er in Yoni omging en dat ik me nog steeds heel eenzaam voelde. Yoni weigerde erover te praten, hij deed het af als mijn probleem. Dat was voor mij de limit en daarom ben ik twee jaar geleden van hem gescheiden.

De eerste anderhalf jaar woonden de kinderen fulltime bij mij, maar sinds een paar maanden doen Yoni en ik co-ouderschap. Sindsdien blijft hij soms een wijntje drinken en het gekke is, nu vertelt hij wel wat er in hem omgaat. Het zijn echt hele fijne gesprekken. Ik vind dat verwarrend en verdrietig. Dit is de man met wie ik getrouwd had willen zijn. Maar nu is het te laat.’

Yoni: ‘Mijn vader verliet ons toen ik acht was. Mijn grootmoeder zei toen dat ik voortaan de man in huis was en ik nam dat heel serieus. Hoe ziet ‘de man in huis’ er volgens een jochie van acht uit? Stoer natuurlijk! Ik was mijn moeders steun en toeverlaat en voor mijn emoties was geen plaats. Wist ik veel dat dat niet normaal was.

Zo ging ik ook met Iris om. Ik probeerde zo goed mogelijk voor haar te zorgen en haar verder niet lastig te vallen met mijn gevoelens. Ik wist niet eens dat ik gevoelens had.

Na de scheiding zat ik in mijn eentje in een kaal appartement in de binnenstad en wist bij god niet waar ik het moest zoeken. Het was enorm confronterend. Eerst zocht ik afleiding in mijn werk, tot ik na een paar maanden burn-out raakte. Ik was zo ver heen dat ik zelfs de kinderen niet om me heen kon verdragen. Op aanraden van een vriend ben ik toen naar een psycholoog gestapt.

Ik zie haar nu een jaar en langzaam maar zeker begin ik te ervaren dat er mensen zijn die wel geïnteresseerd zijn in mijn gevoelens. Het is niet gemakkelijk, er zit veel oude pijn. En ik besef nu pas hoe eenzaam Iris zich tijdens ons huwelijk moet hebben gevoeld.

Tja, die gesprekken met Iris zijn eigenlijk vanzelf ontstaan. Als ik de kinderen wegbreng, vraagt ze bijna altijd of ik iets wil drinken en dan raken we in gesprek. Het is net of we elkaar nu pas leren kennen.’

De mediator: ‘En wat is de reden dat jullie niet opnieuw gaan daten? Ik weet natuurlijk niet of Iris een nieuwe relatie heeft. Dat zou het veranderen. Opnieuw beginnen betekent dat jullie niet verder gaan in hoe je elkaar nu ziet. Er is een scheiding geweest en dat brengt bij veel mensen wat teweeg. Jullie zijn ouders én van elkaar gescheiden partners. Beide rollen hebben invloed gehad op de veranderingen in de laatste anderhalf jaar. Probeer elkaar opnieuw te ontdekken. Misschien hebben jullie wat hulp nodig om oud zeer te verwerken samen. Maar wellicht lukt het ook door samen buiten de deur een afspraak te maken. Als het anders is en er is geen nieuw gevoel over en weer, dan kunnen jullie de ontstane energie gebruiken in de omgang met elkaar in je ouderrol. Dat zal veel vertrouwen geven aan de kinderen. Die vinden het heerlijk als hun ouders met elkaar praten en ook plezier kunnen hebben. In dit geval is het goed om ook dit te bespreken met elkaar zodat er geen nieuwe wonden ontstaan. Het is nu gezellig met elkaar. Duidelijkheid geeft een lange houdbaarheid.