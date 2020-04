Wat moet ik nu: ‘Mijn vriend wil over zijn gevoelens praten, maar ik word er zo moe van’

Jessica’s vriend Tom is op zijn werk gepasseerd voor een promotie en daar is hij erg boos over. Hij wil er continu met haar over praten, maar Jessica heeft niet het gevoel dat hij ook maar iets hoort van wat zij zegt. Inmiddels is ze zijn slachtoffergedrag meer dan zat.

Jessica: ‘Tom is gefrustreerd omdat een jongere collega de promotie heeft gekregen waar hij al jaren op zat te vlassen. Ik moet toegeven dat ik het sneu voor hem vindt. Hij heeft er keihard voor gewerkt en dan is het lullig als iemand die nog maar net komt kijken er met de buit vandoor gaat. Maar dat is nu bijna vier maanden geleden en hij ligt nog steeds de hele nacht te woelen en te draaien en hij is nog steeds constant chagrijnig. Vroeger ging hij in de weekends altijd mountainbiken met zijn vrienden en hij verraste me regelmatig met een etentje of een uitje. Maar nu hangt hij elke avond lamlendig op de bank, hij drinkt te veel en zeurt over rugpijn. Ja, wat wil je. We doen ook nooit meer iets leuks samen.

‘Het is duidelijk dat ik hem niet kan helpen.’

Het enige wat hij wil, is over zijn werk praten. Nou ja, praten, ik krijg er amper een woord tussen. Ik heb alles inmiddels al 20 keer gehoord en elk advies dat ik aandraag, slaat hij nog voordat ik ben uitgepraat in de wind. Ik ben helemaal klaar met zijn gezeur. Het is duidelijk dat ik hem niet kan helpen, dat hij zich door mij niet laat helpen. Hij moet het maar opnemen met zijn baas of anders een coach zoeken of op zoek gaan naar ander werk. Wat ik vooral zou willen, is dat hij probeert om thuis weer wat gezelliger te zijn. Want dit hou ik zo niet langer vol.’

Tom: ‘Ik heb met mijn leidinggevende proberen te praten, maar die luistert niet. Ze weigert om me uit te leggen waarom Dieneke die promotie heeft gekregen en ik niet. Dieneke is nota bene jonger dan ik en ze heeft veel minder ervaring. Ik ben geknipt voor die functie en bovendien ken ik de faculteit. Waarom heb ik die promotie dan niet gekregen? Ik begrijp er niets van en ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan.

‘Ik voel me zo boos en vernederd. Ik weet gewoon niet meer wie ik ben.’

Het is toch niet zo gek dat ik steun zoek bij Jessica? Daar ben je toch partners voor? Omgekeerd zou ik mijn uiterste best doen om Jessica er bovenop te helpen. Ik begrijp best dat het voor haar niet leuk is dat ik zo chagrijnig ben, maar als ze nou een keer naar me zou luisteren, zou ze weten waardoor dat komt, en dat ik alle reden heb om chagrijnig te zijn. Maar telkens als ik over mijn werk begin, zet ze demonstratief de tv harder en als ik merk dat ze ’s nachts wakker is en als ik dan iets tegen haar zeg, doet ze net of ze me niet hoort. Ik voel me zo genegeerd. Het valt me tegen dat Jessica er niet voor me is nu ik haar nodig heeft. Zelf heeft ze een parttime baan en we leven grotendeels van mijn inkomen. Als ik haar dan een keer nodig heb om dat werk vol te houden, dan mag ze toch wel een beetje moeite voor me doen?’

De mediator: ‘Je hebt gelijk Tom. En nu? Het is heel naar dat het niet is gelukt de baan te krijgen. Wat probeer je Jessica te vertellen waar zij niet naar luistert? Wat zou je kunnen doen wat helpt om Jessica te laten luisteren? Je zou het haar kunnen vragen. Dát zou het begin van een gesprek kunnen zijn. Een gesprek met elkaar in plaats van dit een richting verkeer.

Jessica, jij mist de aandacht van Tom. Maar Tom geeft aan even wat aandacht nodig te hebben. Zie jij kans om de draad op te pakken en het omgekeerde voor Tom te doen. Misschien is dat wel wat Tom bedoelt met het gevoel dat hij heeft dat je niet naar hem luistert? Op deze manier kunnen jullie elkaar tegemoet komen. Allebei iets verder denken hoe de ander het fijn zou vinden. Dat geeft een gevoel van geborgenheid en vertrouwen. Meevoelen met de ander en richten op de liefde voor elkaar. Dat leidt tot een samenzijn met plezier in elkaar. Een beetje moeite kan mooie resultaten opleveren.

