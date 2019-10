Verder na de break-up: ‘Zoek maar een goede verhuizer, ik doe niks’

Lynn heeft een huisje op het platteland gekocht waar ze zonder haar ex Christophe op zoek kan gaan naar zichzelf. Maar eerst moet het huisje grondig verbouwd worden en dat kost meer energie dan ze had gedacht. Bijna uitgeput vraagt Lynn of Christophe haar alsjeblieft wil helpen met verhuizen. Die voelt daar helemaal niets voor.

Christophe: ‘We hadden die ochtend nog seks gehad. Ik lag een beetje na te genieten toen zij opeens begon te vertellen dat ze bij mij niet zichzelf kon zijn. Eerst dacht ik dat ze een grapje maakte. Ze schrijft voor een damesblad, weet je, ik dacht dat ze daaruit citeerde. Maar ze meende het serieus. Ze liep er al een hele tijd mee rond en nu had ze de knoop doorgehakt. Ze wilde scheiden. Dat was ook de reden, begreep ik achteraf, waarom ze een half jaar geleden was gaan solliciteren. Als zzp-er had ze altijd geroepen dat mensen met een vaste baan domme loonslaven waren, dus het verbaasde me destijds nogal.

‘Al die tijd was ze bezig om dingen te regelen zonder er zelfs maar met mij over te praten!’

Maar nu viel het kwartje. Even later zei ze dat ze een huis had gekocht en dat ze zou vertrekken zodra dat klaar was. Al die tijd was ze bezig om dingen te regelen zonder er zelfs maar met mij over te praten! En ik had niets door. Toen ik onder de douche vandaan kwam, was zij al naar haar werk. Ik ben naar mijn ouders gegaan. Die hebben een guesthouse waar ik zo lang kan wonen, want Lynn hoef ik niet meer te zien. Over een maand is ze weg en dan is het voortaan mijn huis. Wat kijk ik daar naar uit! Tot ze gister opbelde, na maanden radiostilte, om te vragen of ik haar met de verhuizing wilde helpen. Ze trok het niet meer, zei ze. Toen heb ik heel beleefd gezegd dat ze maar een verhuizer moest zoeken. Ik steek geen poot uit.’

Lynn: ‘Ik had het me allemaal zo anders voorgesteld. Mijn eigen knusse huisje op het platteland, een opwindende baan bij een uitgeverij, uitgaan met vriendinnen en wie weet wie ik tegen het lijf zou lopen. Christophe is zo saai. Elke ochtend datzelfde hoofd, die rondslingerende onderbroeken, steeds diezelfde grapjes. Ik was toch meer waard dan dat? Ik ben systematisch van aard, dus toen ik de beslissing eenmaal had genomen, heb ik eerst een baan geregeld en toen ben ik op zoek gegaan naar mijn droomhuisje. Ik dacht dat die verbouwing wel zou meevallen.

‘Zo had ik het me niet voorgesteld toen ik besloot om mijn onafhankelijkheid terug te claimen.’

Op tv zijn ze altijd binnen een paar weken klaar. Maar dat viel tegen. Je moet ook heel goed opletten dat je klusjesman niet opeens aan een andere opdracht begint en jouw huis er in de avonden zo’n beetje bij doet. Het is ook hartstikke duur, dus ik moet allerlei dingen zelf doen. Zo had ik het me niet voorgesteld toen ik besloot om mijn onafhankelijkheid terug te claimen. Ik werk me echt tien slagen in de rondte. Soms slaap ik maar 3 uur per nacht en laatst draaide alles voor mijn ogen toen ik opstond. Ik ben constant misselijk en mijn astma wordt ook erger. Wat wil je, dat huis is zo stoffig. Over een maand moet ik verhuizen en ik zie dat gesjouw echt niet zitten. Christophe heeft een busje en ik dacht dat hij me wel zou willen helpen. Maar hij weigerde. “Als je niet bij me wilt zijn, zoek je het zelf maar uit”. Daar kon ik het mee doen.’

De mediator: ‘Wat naar dat het zo is gelopen met jullie relatie. Uiteindelijk hebben jullie blijkbaar wel goed afspraken kunnen maken lees ik. Helaas komt het regelmatig voor dat de periode net te lang duurt voordat je ieder echt aan je nieuwe toekomst kunt gaan beginnen. En dan is het lastig om nog iets met elkaar aan te pakken. Emoties steken de kop op en leiden ertoe dat dingen die je normaal nog wel zou hebben gedaan nu uit een soort principe niet meer doet. Hoe is dat voor jullie? Kun je daar over meepraten?

‘Terwijl we zo verder praten kan het zo zijn dat je elkaar in dit laatste ogenblik toch vriendelijk wilt benaderen.’

Terwijl we zo in gesprek zijn kan ik mij voorstellen dat je nog iets meer vertelt over wat je zelf van plan bent in de komende periode. Op deze manier creëer je de mogelijkheid voor de ander om een beetje mee te bewegen met jouw toekomst zonder dat je daar elkaar mee belast. Het is natuurlijk jullie eigen toekomst. Terwijl we zo verder praten kan het zo zijn dat je elkaar in dit laatste ogenblik toch vriendelijk wilt benaderen. En dat is dan omdat je een beetje bent bijgedraaid in je emoties en zonder jezelf te verliezen ook de ander weer een beetje kunt horen.

