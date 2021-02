Meer ruzie met je partner in coronatijd? Je bent niet de enige, blijkt uit onderzoek

Kibbelen jij en je partner behoorlijk wat af sinds de lockdown? Of misschien zelfs wel sinds het begin van de coronacrisis? Jullie zijn lang niet de enige. Uit onderzoek van Acties.nl blijkt dat één op de vijf Nederlanders het afgelopen jaar meer ruzie maakte met zijn of haar lover. Sterker nog: veel mensen kunnen niet wachten tot ze weer op vakantie kunnen gaan. Alleen!

Dat veel mensen toe zijn aan een weekje zon, zee, strand in een tropisch oord, dat is niet verrassend. Maar dat 30% van de mensen het liefst zonder partner, alleen dus, op vakantie gaat na de coronacrisis, dat zegt natuurlijk niet veel goeds. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl, dat werd gehouden onder 1015 Nederlanders met een vaste relatie.

Teveel op elkaars lip

Het zijn vooral de mannen die best wel even een weekje van hun vrouw af willen. 35% van de ondervraagde mannen ziet een vakantie alleen wel zitten, tegenover 25% van de vrouwen. Dit heeft alles te maken met het zoveel mogelijk thuis moeten werken, wat natuurlijk al sinds maart vorig jaar het geval is. Hierdoor zitten veel stellen op elkaars lip, en dat doet de relatie niet altijd goed. Ieder mens heeft behoefte aan af en toe alleen zijn, de een wat meer dan de ander. Dit onderzoeksresultaat laat wel zien dat daar het afgelopen jaar bij veel stellen gebrek aan is geweest.

Noord-Hollanders: opgelet!

Woon je in Noord-Holland? Ai, slecht nieuws! Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat Noord-Hollanders zich momenteel het vaakst aan hun partners ergeren en rondlopen met ingehouden frustraties (26%). Maar ook in andere provincies komt dit nu relatief veel voor en als gevolg hiervan zegt een kwart van de ondervraagden soms weleens een hele dag niet met zijn of haar partner te hebben gesproken. Oeps, de negeer-treatment wordt dus regelmatig toegepast, nu in coronatijd.

Weg met die joggingbroek

Ook de coronamaatregelen zorgen voor wrijving tussen flink wat stellen. Zo is 17% van de ondervraagden het niet eens met hoe zijn of haar partner met deze maatregelen omgaat. Zo wordt het bijvoorbeeld niet altijd gewaardeerd wanneer de wederhelft in kwestie de maatregelen niet serieus neemt. Daarnaast is er nog een factor die voor relatietroubles zorgt, namelijk persoonlijke verzorging. Loop jij al sinds maart iedere dag in een joggingbroek rond? Dan kan dit een gevoelige snaar raken. Het onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat 17% van de ondervraagden vindt dat hun partner zijn of haar uiterlijk de afgelopen tijd heeft laten verslonzen. Pfoe, het zal je maar gezegd worden. Toch maar proberen iedere dag iets leuks aan te doen!

