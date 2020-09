Plan die date maar in: op deze dagen heb je het meest zin in seks

Op sommige avonden leg je je hoofd op je kussen en vergeet je bijna dat je partner naast je ligt, terwijl op andere dagen je juist geen oog dicht doet omdat je met hem of haar in bed ligt. En dat is niet vanwege het gesnurk… Maar hoe komt het toch dat het per dag zo kan verschillen? Na het lezen van dit artikel snap je dat waarschijnlijk maar al te goed en kan je er zelfs heel goed gebruik van maken. Want er zijn bepaalde dagen waarin de seks super hot kan zijn.

Meeste zin in seks

Laten we een ding duidelijk maken. Je bent niet de enige die twijfelt aan je libido. ‘Waarom heb ik deze week geen zin?’ of ‘Doe ik het te vaak?’ zijn vragen waarover je niet hoort te piekeren. Doe je dat wel, dan gaan we je nu gerust stellen. Want onderzoekers van de University of California hebben onderzoek gedaan naar de reden achter dit ‘probleem.’

Hoeveel?

Misschien had je er zelf niet bij stilgestaan maar je zin in seks staat in verband met je menstruatiecycles. Tijdens het onderzoek werd een groep vrouwen een maand lang ondervraagd hoeveel zin ze per dag hadden in seks, hoevaak ze daadwerkelijk seks hadden en – niet te vergeten – hoe intens de seks was en of ze zichzelf daarnaast ook nog masturbeerden.

Vruchtbaarheid

Je gelooft het of niet maar bij alle vrouwen kwam precies hetzelfde antwoord naar voren. Exact 14 dagen voor de menstruatie hadden ze het meeste zin in seks. Geen enkele vrouw in het onderzoek week af van deze uitkomst. Voor diegene die het niet weten: 14 dagen voor je menstruatie ben je het meest vruchtbaar. Onbewust houdt je lichaam rekening met deze vruchtbaarheid waardoor je precies op die dag(en) meer zin in seks hebt. Super interessant en handig om te weten!

Dates plannen

Wat je kan met deze informatie? In ieder geval jezelf geruststellen want je weet nu waardoor je zin in seks de ene dag minder kan zijn dan de andere. Als we naar het onderzoek kijken heeft iedere vrouw deze struggle, so no worries anymore. Verder weet je nu precies op welke dag je lover en jij kunnen vlammen in bed, dus plan die datenight maar in!

