Voor Roxeanne Hazes was deze zomer een zomer vol met hoogtepunten. Ze lanceerde nieuwe muziek, maakte een bijzonder en intiem statement over borstvoeding, tourde langs tal van festivals en wist iedereen te verbazen met haar loeistrakke figuur tijdens de Canal Pride. Niet zo gek dus dat haar partner Erik Zwennes – wederom, opnieuw, alweer en nog steeds – beretrots is op zijn soulmate. Via Instagram Stories prijst hij de 26-jarige moeder van zijn zoontje de hemel in.

Erik begint zijn bericht – geïllustreerd met een foto van een optreden van Roxeanne afgelopen weekend – met een verwijzing naar de nieuwste plaat van Roxeanne, Mama Was Een Klootzak. ‘Jaren geleden misschien een klootzak. Nu een hardwerkende vrouw voor en met haar gezin. Met hart en ziel iets moois maken en vol trots uitdragen. Het waren pittige weken, maar het is gewoon gelukt. Roshe, ik ben trots op je. Jij uniek heerlijk wezen. Wij voor altijd,’ schrijft Erik op Instagram.

‘Wij voor altijd.’

Roxeanne reageert heel lief met ‘Samen kunnen wij alles, E’tje❤️❤️❤️❤️.’ Dus mannen we richten ons even tot jullie: be like Erik.

Roxeanne en André

Tijdens een interview met Radio2 vorige week sprak Roxeanne over het contact met haar broertje André, dat al een aantal jaar op een laag pitje staat. Radio-dj’s Frank Evenblij en Erik Dijkstra vragen de zangeres naar haar mening over de muziek van André. Daarover zegt ze: ‘Wat hij doet, in het verlengde van papa eigenlijk, doet hij heel goed. Het is ook een geweldige zanger. Het is niet per se mijn muzieksmaak, maar ik begrijp wel waarom het populair is.’

Dat ze niet naar zijn muziek luistert, is volgens Roxeanne een kwestie van smaak. Zij houdt meer van alternatieve muziek en dat kun je Leef nou niet echt noemen. En nee, klinkt zijn muziek door de speakers dat draait Roxeanne heus de muziek niet uit. ‘Natuurlijk niet, ik heb geen hekel aan hem.’

Bron: RTL Nieuws, Glamour | Beeld: VIVA