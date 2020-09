Mensen die veel emoji’s gebruiken gaan vaker op date én hebben meer seks

Flirten doen we allang niet meer in de kroeg: gewon hop, via de telefoon. Stuur je na elke ‘ja is goed’, een lachende huilende emoji? Of na elke ‘nee, sorry’ een aapje dat de handen voor zijn ogen houdt?

Het is niet zonder reden, blijkt. Want mensen die veel emoji’s gebruiken bij het appen of mailen, zouden populairder zijn. En dus vaker op date gaan en meer seks hebben, als resultaat van die populariteit. Zeker 3 procent van de mensen gebruikt in elke tekst die ze sturen minstens één emoji en 28 procent van de mensen gebruikt ze regelmatig.

Jiehaa

Je raadt het al: de groep die de emoji’s heel vaak gebruikten, hadden vaker een succesvolle date die eindigde in een vrijpartij. Mensen geven aan dat ze emoji’s gebruiken ‘omdat het hun berichtje wat meer persoonlijkheid geeft’. Het vaak gebruiken van emoji’s is ook gelinkt aan het hebben van meer sekspartners. Tja, toch maar eens dat blozende glimlachje meesturen?

Thumbs up

Welke emoji dan? Lachen van het huilen, de emoticon met de blozende wangen, het hartje, het duimpje omhoog en de verliefde emoticon met harten rondom zijn hoofd voeren het lijstje van meest gebruikte emoji’s ter wereld aan. Mocht je dus virtueel willen flirten: weet je gelijk wat een beetje ‘normaal’ is.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief