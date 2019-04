Merel: ‘Woedend zette ik zijn naaktfoto’s online’

Nadat Merel (35) maandenlang werd bedrogen en voorgelogen door haar vriend, besloot ze wraak te nemen. Ze hackte zijn Facebook en zette er naaktfoto’s van hem op.

‘Achteraf denk ik: had ik mijn onderbuikgevoel maar gevolgd. Van het begin af aan voelde ik dat er iets niet klopte, maar ik wilde zo graag in het sprookje geloven. Deze man ging voor mij en bovendien was hij het snoepje van de week. Waarom zou ik hem geen kans geven?’

‘Ik leerde David kennen tijdens een vakantie in Barcelona. Op de laatste avond gingen mijn vriendin en ik naar een club, waar ik met hem in gesprek raakte. Zoals ik al zei: ik vond hem woest aantrekkelijk. Hij was precies het type man waarop ik val: zwart haar en donkere ogen.’

‘Ik dacht dat ik hem nooit meer zou zien’

‘David bleek uit Londen te komen. Hij had een hoge functie bij een bank en vertelde dat hij zich één doel had gesteld in het leven: veel geld verdienen. Het grappige was dat ik deze functie totaal niet bij hem vond passen. Bij iemand uit de financiële wereld denk je toch snel aan een saaie man in pak. En dat was David met zijn afgezakte 501 totaal niet.’

‘Ik vond hem leuk voor een avondje en zocht er verder niets achter. Toen ik de volgende dag naar huis ging en hij vroeg of we in Londen konden afspreken, had ik geantwoord met ‘we zien wel’. Ik had hem mijn nummer gegeven, maar dacht dat ik hem nooit meer zou zien.’

Rotgevoel

‘Zodra ik thuis was, kwamen de eerste app’jes. Ik was verbaasd, maar vond het wel leuk. Blijkbaar had ik indruk gemaakt en dat was goed voor mijn ego. Zijn app’jes waren alleen niet zo romantisch. Hij beperkte zich tot feitelijkheden. ‘Wat ben je nu aan het doen?’ schreef hij bijvoorbeeld. Of: ‘Wat ga je morgen doen?’ En dat de hele dag door.’

‘Ik kreeg er een beetje een onbestendig gevoel van, zeker toen hij me ook begon te mailen. Dus legde ik het voor aan wat vrienden. Ook zij vonden het bombardement van app’jes en mails extreem, maar raadden me aan het even af te wachten. Terwijl ik het met hen besprak, kreeg ik weer een app van hem: ‘Je antwoordt niet op mijn berichtje. Waarom niet?’ Toen ik hem later op de avond belde, vuurde hij drie vragen op me af: ‘Waar was je? Met wie? Waren er ook knappe mannen?’ Natuurlijk, ik had er toen mee moeten stoppen. Maar op de een of andere manier praatte ik zijn gedrag goed. Misschien is hij wel onzeker, dacht ik.’

‘Hij leek totaal niet door te hebben hoe opdringerig hij overkwam’

‘Met gemengde gevoelens sprak ik met hem af in Londen. Ik probeer het één keer, dacht ik, ik heb toch snel genoeg door of dit wat is of niet. Toen ik uit de trein stapte en hem zag, voelde ik meteen vlinders in mijn buik. De aantrekkingskracht was enorm. Toch bleef ik het hele weekend op m’n hoede, zeker omdat hij weigerde zijn excuses aan te bieden voor zijn app-gedrag en rare, jaloerse vragen. Hij leek totaal niet door te hebben hoe opdringerig het was overgekomen.’

‘Ondanks alles hadden we een topweekend. Hij liet me de stad zien en overlaadde me met complimentjes. Ik hield wel afstand: ik sliep in een hotel en wilde geen seks. Ik vertrouwde hem nog niet, wilde het een tijdje aankijken. Na dat eerste weekend app’te hij me minder vaak. Zie je nou wel, dacht ik. Hij moest gewoon wat zelfvertrouwen krijgen. Totdat hij met zijn broer een weekje naar Griekenland ging. ‘Je bent prachtig,’ app’te hij me midden in de nacht. ‘En dat zul je altijd blijven.’

‘Ik begon door zijn app’jes aan mezelf te twijfelen’

‘Ik weet nog dat ik dat vreemd vond. Hij is zeker dronken, dacht ik. Toen ik weer thuis was en een festival bezocht, was hij not amused dat een ex-vriendje van mij ook op het festivalterrein rondliep. ‘Dat is niet zo aardig van je,’ app’te hij. Zijn berichtje bezorgde me een rotgevoel. Nu loop ik op een fantastisch festival, dacht ik, en voel ik me zo schuldig. Komt dat nu omdat mijn ex-vriendje hier rondloopt? Of omdat David me dit soort app’jes stuurt? Ik begon te twijfelen aan mezelf. Als ik zijn app-gedrag wilde aankaarten bij David, kreeg ik altijd dezelfde soort app’jes terug. ‘Ik begrijp het niet,’ schreef hij dan. Om af te sluiten met: ‘Je bent zo mooi.’ Het leek me beter om het te bespreken tijdens een weekend samen. Het gekke was: juist die weekenden waren fantastisch. David kwam naar me toe en ik ging een paar weken later weer zijn kant op. Geweldige dagen waren dat. We hadden lol, konden goed praten en mijn gevoel voor hem groeide. Op die momenten wilde ik de sfeer niet bederven en dus hield ik mijn mond.’

Ten einde raad

‘We spraken af dat we samen een weekend naar Parijs zouden gaan. In de anderhalve week daarvoor hoorde ik plotseling niets meer van hem. Hij had me laten weten dat zijn oma, die een tweede moeder voor hem was, op sterven lag en dat hij alleen wilde zijn. Daarna was het stil geworden. Uiteraard had ik begrip voor zijn situatie, maar ik wilde er ook voor hem zijn. Ik vond het vreemd dat hij het alleen zijn zo letterlijk nam en maakte me zorgen. Ging het wel goed met hem? Ik wilde hem bellen om te laten weten dat ik aan hem dacht. Maar wat ik ook probeerde, ik kreeg hem niet te pakken.’