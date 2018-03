Merijn onthult hoe het nou écht zit tussen Fabrizio en Pommeline

Zij kwam om te verleiden, hij om zijn relatie te redden. Toch bepaalde het lot anders. Pommeline werd binnen een mum van tijd dolverliefd op Merijn en ook hij wist zijn gevoelens op een gegeven moment niet meer te onderdrukken. Eenmaal terug in Nederland en België werden de twee een stel, maar aan dat sprookje kwam eind vorig jaar abrupt een einde. Pommeline zou namelijk een misstap hebben begaan met niemand minder dan Fabrizio. Maar hoe zit het nu, ruim een maand later, tussen de twee?

Hoewel het er even op leek dat de break-up tussen Merijn en Pommeline een tijdelijke was, blijkt het nu dan toch echt over en uit te zijn tussen de twee. In zijn nieuwste vlog laat Merijn weten hoe de vork op dit moment in zijn steel zit. ‘Hij zei dat-ie er bij Temptation Talk niet te veel over wilde zeggen, maar ik kan je vertellen dat ze inderdaad een relatie met elkaar hebben.’

Verleiding

Meer dan dat wil het ex-liefje van Pommeline er absoluut niet over kwijt. Toch is ons inmiddels één ding duidelijk geworden: Fabrizio en Pommeline hebben elkaar volledig weten te verleiden. En dat zegt stiekem héél veel over de uitkomst van het huidige seizoen…

Beeld: Temptation Island, YouTube