We kunnen het wel ontkennen, maar diep vanbinnen weten we dat we allemaal een beetje telefoonverslaafd zijn. Anno 2019 hebben we voor alles een app. Kan je seksleven wel een oppepper gebruiken of ben je gewoon toe aan iets nieuws? Met deze apps moet dat wel goed komen. Let’s get digital.

Desire

De app Desire is een soort spel waarbij koppels allerlei opdrachten uitvoeren en daardoor punten verdienen. Hoe meer punten je hebt, hoe spannender de opdrachten worden. Van het overdoen van jullie eerste zoen tot zonder ondergoed uit eten gaan. Je krijgt punten voor elke challenge die je goed uitvoert. Let the games begin!

Spreadsheets

Altijd al willen weten hoe lekker je nou écht tussen de lakens gaat? Spreadsheets is de oplossing. De app houdt bij elke beurt bij hoeveel slagen er per minuut zijn gemaakt, hoelang de sessie duurde en hoeveel genot erbij kwam kijken. Daarbij gaat de app uit van het aantal decibel dat is bereikt. Extra punten kun je scoren door ochtendseks en marathon weekendsessies.

Spice dice

De moderne versie van het spelletje met de dobbelstenen, dat is Spice Dice. Installeer de app en schud je telefoon om de twee dobbelstenen te laten rollen. Vervolgens staat er op de stenen, wat je bij je partner moet doen. Er zijn drie categorieën waaruit je kunt kiezen: soft, medium en hard.

Kindu

Vermijd je ongemakkelijke gesprekken liever, dan is de app Kindu voor jou een uitkomst. Het werkt heel simpel: in de app vorm je een koppel met je lover. De app geeft je allerlei leuke standjes om uit te proberen en net als bij Tinder kun je swipen wat je wel of niet leuk vindt. Uiteindelijk houd je een lijstje over met alles wat jullie willen uitproberen. Hartstikke handig!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock