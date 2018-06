Met deze beroepen heb je de meeste likes op datingapps

Heb jij een getrainde duim van het naar rechts en links swipen of klikken op hartjes op datingapps? Misschien dat je je er niet eens zo bewust van bent, maar iemands beroep beïnvloedt wel degelijk je keuze. Datingapp Tinder maakte een lijstje van ‘most right swiped jobs’.

Bij mannen staan in de top vijf de beroepen waarover jongens dromen te worden als ze klein zijn. En blijkbaar zien wij onze mannen ook graag als piloot, ondernemer, brandweerman, dokter of tv- of radiobekendheid.

De voorkeur van mannen wat betreft ons beroep is verrassender. Als je fysiotherapeut als beroep hebt staan is je kans dus beduidend hoger om naar rechts geswiped te worden. Verder vinden mannen interieurdesigners, ondernemers, PR/communicatie-specialisten en leraressen reuze interessant. Hieronder vind je de top vijftien beroepen die mannen en vrouwen aantrekkelijk vinden bij elkaar.

Bron: Marie Claire, Tinder | Beeld: Tinder, iStock