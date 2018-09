Met deze tips verandert elke reguliere vrijpartij in een intens intiem feestje

Hou jij de achteringang angstvallig op slot? Zónde, want deze hotspot verandert elke reguliere vrijpartij in een intens intiem feestje. Van achteren, met een glansrol voor de buttplug.

Booty-business

De naam van deze toy draait niet om de hete brij heen: een buttplug plug je in de butt. En waarom je dat zou doen? Nou, voor extra sensatie en stimulatie tijdens de seks bijvoorbeeld. Of ter voorbereiding op anale penetratie, met een penis of strapon (voorbinddildo). Buttplugs zijn er in allerlei soorten en maten: van subtiel klein tot beangstigend groot en van glad tot vibrerend, oppompbaar en/of met structuren zoals ribbels, noppen of diamantjes. Beginner? Kies dan bij voorkeur voor een kleine, smalle, gladde variant.

Zit-ie goed?

De anus is erg gevoelig. Stimuleer de kringspier eerst met je vinger(s) of vibraties voor je tot penetratie overgaat. Smeer vooraf zowel de buttplug als de anus royaal in met glijmiddel. Er is ook speciaal anaal glijmiddel met een verdovend effect. Ben je in de mood en merk je dat je kunt ontspannen? Breng de plug dan voorzichtig in. Neem de tijd en duw ’m steeds een stukje verder. Het is niet de bedoeling dat je de buttplug laat bewegen; als-ie comfortabel zit, kun je ’m gewoon laten zitten en verder gaan met je sekssessie.

Lekker vol

Twijfel je nog? Lees vooral dit stukje even. Zowel mannen als vrouwen komen veel intenser klaar met een plug in hun achterste. Dat komt doordat hij talloze zenuwuiteinden en drukpunten in de anus stimuleert. Bij vrouwen wordt bovendien de G-spot extra geprikkeld (bij mannen de prostaat) én door de ‘gevulde’ sensatie voelt alles heftiger.

Van achteren

Als je toe bent aan meer anaal genot, kun je je game wat opvoeren. Zo kun je een steeds grotere variant gebruiken of spelen met verschillende soorten en materialen. Probeer bijvoorbeeld een vibrerende plug of ga voor een toy met ribbels of nopjes voor extra stimulatie. Nóg een stapje verder? Voor gevorderden zijn er metalen bootyplugs op de markt. Die zijn zwaarder en voel je dus beter zitten. En, nog een pluspunt: omdat ze koud zijn bij het inbrengen, werkt dat extra erotiserend.

Lessen tussen de lakens komt uit VIVA 39-2018. Deze editie ligt t/m 2 oktober in de winkel of kun je hieronder online bestellen.