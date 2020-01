Met deze wetenschappelijke formule zou je zo dé Ware vinden

Lukt het jou maar niet om dé Ware te vinden? Niet getreurd. Er schijnt een wetenschappelijke formule te zijn waarmee je je kans aanzienlijk vergroot om jouw prins(es) op het witte paard tegen te komen.



Wanneer loop je nu de Ware tegen het lijf? Daar heeft Dr. Hannah Fry van de UCL universiteit in Londen een wiskundige formule voor bedacht. In haar radioprogramma How to get lucky legt ze uit: ‘Deze formule vertelt je hoeveel mensen je moet afwijzen voordat je de Ware vindt.’

Formule de Ware

Stel je gaat in heel je leven met 10 mensen op date. De kans om dan de Ware te vinden is groter wanneer je eerste vier hiervan hebt afgewezen. Waarom? Nou, omdat de kans 39,87% is dat jouw prince(ss) Charming tussen deze eerste vier gegadigden zit.

Meer dates

Maar wat als je nu meer kikkers moet kussen om de Ware te vinden? Fry: ‘Als je met 20 mensen wil daten, wijs je de eerste 8 af. De kans dat de Ware tussen die eerste 8 zit, is 38,42%.’ Je weet natuurlijk nooit zeker met hoeveel mensen je gaat daten, dus om zekerheid te hebben zou je de eerste 37% af moeten wijzen. De succeskans? Zeker wel 1 op 3.

Geen toeval

Wel moet je hierbij dus toeval kunnen en durven uitsluiten en daten rationeel willen aanpakken. Misschien niet de leukste manier, maar wel met een grote kans op succes. Durf jij het aan?