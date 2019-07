‘Met elke doos die je inpakt, neem je toch een beetje afscheid’

Mick maakt niet echt haast met zijn verhuizing en al die tijd zit Ineke in de rommel. Als ze hem vraagt wanneer hij echt weg denkt te zijn, antwoordt Mick dat het een proces is en dat hij haar niet moet opjagen. Ineke snakt naar een beetje orde en overzicht.

Ineke: ‘Mick is een ongelooflijke sloddervos. In het begin vond ik dat leuk, het idee dat je dingen zo kan loslaten. Dat heeft hij met alles. Hij kijkt nooit vooruit, regelt niets, hij laat alles komen zoals het komt en maakt er dan het beste van. Ik ben juist van de structuur: opruimen, plannen, lijstjes maken. In de vijf jaar dat we getrouwd waren, heb ik dat wel een beetje leren loslaten en dat voelt eigenlijk wel relaxed. Maar hoewel het niet meer zo dwangmatig is als vroeger, houd ik nog steeds graag het overzicht. En nu we bezig zijn om te scheiden, loop ik toch weer tegen die ‘laat-maar-waaien’-mentaliteit aan.

Mick en ik hadden afgesproken dat hij twee geleden al vertrokken zou zijn, met al zijn spullen. Hij heeft andere woonruimte, dus dat is niet het probleem. Het probleem is dat hij telkens maar een paar dingen meeneemt en de rest in mijn huis laat rondslingeren. Ik hou daar helemaal niet van. Werkelijk overal ligt troep van hem, het is zo’n puinhoop dat ik mijn eigen spullen niet eens meer kan vinden. Gister heb ik er iets van gezegd. Maar hij zei dat ik me niet zo druk moest maken, dat hij echt wel wegging, maar dat hij het graag op zijn eigen tijd en op zijn eigen manier wilde doen. Ik gun hem zijn afscheid en ik wil hem echt niet wegjagen, maar ik word er ondertussen wel knettergek van. Ik verlang zo naar een opgeruimd huis!’

Mick: ‘Mijn nieuwe woning is nog niet helemaal klaar. Ik heb de keuken en de badkamer af en in de woonkamer moet alleen het plafond nog gewit worden. Maar de slaapkamer moet ik nog helemaal behangen en zo, daar kan ik nog geen spullen kwijt, dus mijn kleren liggen nog bij Ineke. En de boeken en mijn lp’s doe ik doos voor doos. Dat inpakken is een hele uitzoekerij. Nou ja, het komt allemaal wel. Het is ook een proces. Met elke doos die je inpakt, neem je toch een beetje afscheid en dat moet je ook serieus nemen.

Bovendien ben ik net met een nieuwe baan begonnen. Ik was de afgelopen jaren huisman, Ineke was de kostwinner. Maar nu moet ik natuurlijk een eigen inkomen hebben. Ik werk in een nachtcafé. Dat is tot 6 uur geopend, dus ik slaap een groot deel van de dag. Daarna wil ik wel even iets leuks doen met vrienden of zo voordat ik weer aan het werk ga. Ja, die verhuizing schiet er eigenlijk een beetje bij in.

Ik begrijp wel dat Ineke wil dat ik mijn spullen ophaal. Ze hecht erg aan orde en netheid. Maar ze moet maar een beetje geduld hebben. Zij blijft in dat mooie huis wonen, terwijl ik naar een piepklein woninkje in een niet zo heel gezellige buurt moet. Natuurlijk, zij heeft de afgelopen jaren de hypotheek betaald, dus ze heeft er meer recht op, maar toch, leuk is anders. Ik moet even omschakelen.’

De mediator: ‘Wat voor de een niet snel kan gaan, gaat voor de ander net even te snel. Hoe houd je dat in balans waar je allebei mee kunt dealen? Door een uurtje om de tafel te gaan. En elkaar niet direct met de laatste bedachte verwijten monddood te maken. Wat wel werkt: elkaar de bal toespelen. Je weet best wat Mick nodig heeft Ineke, en jij weet dat ook van Ineke, Mick.

Natuurlijk, jullie hebben lang genoeg gedeeld met elkaars onhebbelijkheden. En helaas nu je dacht daar geen last meer van te hebben, krijg je er toch nog mee te maken, maar met een beetje energie kunnen jullie nog door pakken voor een redelijke finish. Gebruik het uur om ieder aan te geven hoe je het huis wilt achterlaten of overnemen, hoe je afscheid wilt nemen en waar jij de ander kunt helpen. Hieruit volgt een tijdspad. Uiteraard bedenk ik deze drie punten nu kort uit jullie verhaal. Andere punten zijn welkom. Voorkom dat je toch nog de ander de les wilt leren. Dat gaan jullie ten opzichte van elkaar niet meer voor elkaar krijgen en leidt alleen maar verder van jullie doel: op een redelijke manier binnenkort uit elkaar.