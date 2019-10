Micro cheating: vreemdgaan zonder écht een slippertje te maken

Als iemand een scheve schaats heeft gereden, wordt ervan uitgegaan dat diegene met iemand anders dan zijn of haar partner het bed is ingedoken. Maar het is niet altijd zo zwart-wit: er bestaat namelijk ook zoiets als micro-cheating. Psychologe Melanie Schilling legt aan de website HLN.be uit wat deze vorm van vreemdgaan inhoudt.

Micro cheating is vreemdgaan zonder écht overspel te plegen: er komt geen seks aan te pas. Het gaat bij microvreemdgaan om kleine dingen waarbij een van de partners zich emotioneel of fysiek aan iemand anders bindt.

‘Dat kan zijn door stiekem met hem of haar op sociale media te chatten, zijn of haar naam onder een code in je telefoon op te slaan, of wanneer je doet alsof je huidige relatie niet zo veel voorstelt,’ vertelt Schilling. Een ander voorbeeld: een collega waarmee je op werk een hechte (intieme) band mee opbouwt, maar waar het thuisfront niets van weet.

Micro cheating heeft een stiekem karakter

Volgens de psychologe is het heus niet erg om af en toe met een ander te flirten, maar als je dit voor de ander verbergt, is er waarschijnlijk meer aan de hand. ‘Het stiekeme karakter is wat dit gedrag problematisch maakt. Het is oké om een platonische relatie te hebben met een vriend(in), maar wanneer je dingen begint te verbergen of tegen je partner liegt, is er meer aan de hand. Stel jezelf dan ook vooral de vraag: waarom doe je dat?’

Alarmbellen

Volgens Schilling is er een aantal dingen waaraan je kunt merken dat je partner micro-vreemdgaat. Zit hij of zij tot laat te chatten, mailen of sms’en? Legt hij of zij snel die telefoon weg wanneer jij in de buurt komt? Dan zouden bij jou de alarmbellen moeten gaan rinkelen. ‘Micro cheating kan van alles inhouden. Misschien geeft je partner iemand anders complimentjes, of staat er zogezegd een vergadering op de planning terwijl hij of zij met iemand afspreekt? Het kan goed zijn dat er niets meer gebeurd is dan dat, maar net die geheimdoenerij is een teken aan de wand dat er meer aan de hand is.’

Intuïtie

De psychologe raadt aan om op je intuïtie te vertrouwen en zo te bepalen of je partner grensoverschrijdend gedrag vertoont. ‘Die is meestal juist. Merk je dat er iets schort? Betrap je je partner op een leugen, of doet hij of zij anders dan anders? Dan mag je ervan uitgaan dat er iets aan de hand is,’ zegt Schilling, die ons wel op het hart drukt dat je er niet altijd direct vanuit moet gaan dat je partner vreemdgaat.

‘Wees objectief en rationeel. Ga niet met veronderstellingen goochelen, maar geef je partner het voordeel van de twijfel en laat hem of haar eerst uitleggen wat er precies aan de hand is.’ Doet je partner inderdaad aan micro cheating? ‘Ook al is er fysiek niet vreemdgegaan, leg uit dat jij je onbelangrijk voelt wanneer hij/zij urenlang met iemand anders aan de telefoon hangt. Of dat het je kwetst wanneer je ziet dat iemand anders hartjes-emoji’s toegestuurd krijgt.’

Bron HLN.be | Beeld iStock

