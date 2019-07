Mijn vriend doet amper moeite in bed: what to do?

Elke week geven we je een kijkje in een populaire topic op het VIVA-forum. Deze week: mijn vriend doet amper moeite in bed.

Forummer Annemoontje3355 heeft al 3 jaar een vriend. Ze wonen samen en doen een hele hoop leuke dingen. Sinds een maand of vier kakt hun seksleven enorm in. Ze is radeloos.

Ze vertelt: ‘Ik bevredig hem tijdens onze seks altijd, zonder uitzondering. En buiten onze seks om ook erg vaak, maar hij zit alleen amper aan mij.’ Tot vier maanden geleden was hier helemaal geen sprake van. Toen deed hij alles om haar te bevredigen in bed. ‘Nu gaat hij gewoon liggen en wacht tot ik hem begin te bevredigen. Ik heb dit al twee keer besproken en dat heeft niks uitgemaakt. Wat moet ik doen?’ Dat is de vraag die Annemoontje3355 haar mede-forummers stelt. Dit zijn de adviezen van de VIVA-forummers:

Duder1987: ‘Ik zou aan gaan geven dat dit op termijn voor jou niet gaat werken, dat seks voor jou een belangrijk onderdeel is in een relatie en dat je niet zit te wachten op iemand die het complete initiatief bij jou neerlegt. Je verteld hier dat je daar onzeker over bent en dat het je irriteert, dat zou ik ook vooral niet onbesproken laten tegenover hem.’

Cateautje: 'Geef hem niets meer, doe niets meer voor hem in bed, totdat het tot hem doordringt.'

Dreamer: 'Ik zou hem niet meer bevredigen en aangeven waarom ik dat niet meer zou doen. Praten dus. En als hij het zo wel goed vindt, dan kun je je conclusie trekken (ipv hem) Wil je zo verder? Ik zou dit nog niet eens twee weken volhouden, laat staan 4 maanden. Waarom bevredig je hem wel, eigenlijk?'

Stoutesenior: 'Ik begrijp HEM niet: ik geniet als mijn partner geniet… En omdat je als vent nou eenmaal na een orgasme een poosje minder actief kunt zijn in vergelijking met een vrouw, doe ik dus altijd mijn best om eerst de ander (een of meerdere keren) te laten klaarkomen.'

Madeliefjees: 'Ik zou ook gaan liggen en wachten totdat hij begint, en dan niks terug doen.'

Anoniem01072019180220: 'Waarom zou hij moeite doen als hij toch zo krijgt van jou wat hij wil? Inderdaad dus eens kijken wat er gebeurt als je gewoon blijft liggen wachten. Misschien schiet hij dan toch wel in actie.'

Thanx: 'Zelf de zeester spelen. Of geen iniatief tot sex tonen, hem afwimpelen. Ga in bed naast hem masturberen en doe dan niks naar hem toe. Wedden dat hij dan wel wil praten?'

Lilalinda: 'Slechte seks, waar niet over te praten valt? Dat is einde relatie, je kunt het nog even rekken, omdat je een fijn appartementje hebt. Maar het houdt echt op. Sterkte.'

