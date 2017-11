Mike: ‘Kan ik mijn ex verplichten waar ze de alimentatie aan uitgeeft?’

Exen Mike en Sandra hebben twee kinderen. Mike betaalt alimentatie voor zijn zoons, maar ze vragen regelmatig om nieuwe kleding. Hij vraagt zich af of hij zijn ex kan verplichten om een deel van de alimentatie hieraan te besteden, zodat hij niet telkens nog nieuwe schoenen en jassen voor zijn kids hoeft te kopen. Een mediator kijkt mee naar hun problemen.

Mike: ‘Ik betaal voor mijn kinderen maandelijks 700 euro aan alimentatie, daarnaast spaar ik voor hun studie. Elke maand stort ik 30 euro over naar een spaarrekening. Elk jaar ga ik mee met de indexering, zonder dat daar om gevraagd hoeft te worden. Een aantal jaren geleden is ook de belastingaftrek, voor het aftrekken van reiskosten en eventuele kosten die ik maakte voor o.a. kleding, ook nog gestopt. Nu komen mijn jongens elke twee weken bij mij en vragen ze mij om een nieuwe voetbalschoenen of een nieuwe jas, maar ik mag toch wel verwachten dat mijn ex hierin voorziet? Het gaat mij er niet om dat ik mijn kinderen niks gun, maar ik moet ook spaarzaam met mijn centen omgaan. Bij mijn huidige vrouw heb ik ook twee kinderen en die kosten ook een hoop geld. Ik heb het al meerdere keren bij Sandra aangekaart, maar ze wuift het weg en zegt dat ze op bijstandsniveau leeft. Ze werkt naar mijn weten twee dagen, dan kan ze toch wel wat meer gaan werken? De kinderen zijn 13 en 14 en zitten al op de middelbare school, die hebben echt niet meer heel de dag de zorg nodig van hun moeder hoor. Kan ik Sandra verplichten om een deel van de alimentatie aan kleedgeld te besteden?’

Sandra: ‘Het klopt wat Mike zegt. Hij betaalt inderdaad 700 euro kinderalimentatie per maand en er is een studiepotje voor de kinderen. We hebben nergens vastgelegd hoe ik dit moet uitgeven. De kinderen hebben een dak boven hun hoofd nodig, dagelijkse verzorging en ik moet de schoolgelden hiervan betalen. Ik werk twee dagen in een winkeltje en ik ben bezig om mijn eigen bedrijfje op te zetten. Dus neem ik het genoegen met wat minder, dan zit ik inderdaad rond bijstandsniveau. De kinderen hebben naar mijn idee niks te klagen. Ze hebben ook niet eerder aangegeven dat ze dingen nodig hebben. Natuurlijk willen zij weleens een extra jas of schoenen, maar is dit nodig? In mijn ogen niet. Ik laat Mike ook zeker niet bepalen hoe ik mijn uitgaven moet regelen. We komen rond met het geld wat we krijgen van hem, maar daar kopen we niet onnodig kleding van. Hij kan ook de kinderen duidelijk maken dat het niet meer was zoals voorheen, dat we iets spaarzamer om moeten gaan met onze centjes, maar in plaats daarvan zegt hij: ‘ik betaal je moeder om dit soort dingen voor jullie te kopen.’ Nu lijkt het of ik de boeman ben.’

De mediator: ‘Als je al een tijdje bent gescheiden zijn de financiële afspraken vaak gedateerd. Dat kan komen door wijzigingen in de regelgeving, maar ook doordat je eigen huishouding of werk verandert. Op die momenten is het van belang te kijken of deze veranderingen in aanmerking komen voor een herberekening. Als het om veranderingen in de regelgeving gaat, is dit vaak wel het geval. Denk bijvoorbeeld aan aftrekbeperkingen en ook de regels die gelden voor de toeslagen. Waarschijnlijk ontvangt Sandra kindgebonden budget en is dit bij het berekenen van de kinderalimentatie niet meegenomen in de draagkrachtberekening. Daar lopen meer ouders tegenaan vandaag de dag. Aan de andere kant is het ook zo dat een verandering door een nieuw gezin niet direct invloed kan hebben op de hoogte van de alimentatie voor de kinderen met je ex-partner. Het is wel een reden om met elkaar in gesprek te gaan hierover. Je hebt dan allebei de gelegenheid om wat uitgebreider de veranderingen toe te lichten. Mijn ervaring is dat dat ook duidelijkheid verschaft en minder irritaties over en weer. Als het geld gedeeld moet worden bij een scheiding betekent dat in veel gevallen dat er niets meer overblijft.

Je kunt er dan best over wakker liggen hoe je alles rond moet krijgen. Bespreek dit eens met de moeder of de vader van je kinderen. Die heeft er recht op om te weten hoe je ervoor staat, want uiteindelijk is hij of zij mede-afhankelijk van jouw bijdrage. Samen kijk je naar de oplossing. Zet een mediator hierin ook aan het werk, want die kan alles op basis van jullie gegevens voorrekenen. Je zult zien dat er meer mogelijk is dan je nu denkt. Daarnaast is het voor de kinderen ook veel prettiger als zij zien dat jullie makkelijker met elkaar communiceren. Nog een voordeel dus!’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

Beeld Shutterstock