Miley Cyrus legt uit waarom ze liever de lakens deelt met een vrouw

Miley Cyrus staat op het gebied van seksualiteit open voor iedereen. Ze identificeert zichzelf als queer, al geeft ze toe dat ze tegenwoordig liever het bed deelt met een vrouw. Dat vertelt ze in de ‘Call her daddy’ podcast.

‘Vrouwen zijn veel sexyer. Dat weten we. Ik denk dat iedereen het met me eens kan zijn dat de piemels zorgden voor prachtige sculpturen uit de oudheid. Maar verder dan dat, ben ik niet geïnteresseerd. Ik vind piemels mooi als kunstwerken. Ik houd van de vorm, het ziet er goed uit op een tafel’, zegt Miley. ‘Maar iedereen weet dat borsten mooier zijn dan ballen.’

Dominante plek

De zangeres vertelt ook waarom ze tegenwoordig liever een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht. ‘De rol die ik daarin heb is logischer, omdat niet van me verwacht wordt dat ik alles betaal. Als ik met een meisje ben, vind ik het helemaal prima om met een boss bitch te zijn die net zo succesvol is, of succesvoller dan ik. Dat is ook prima. De rol die ik aanneem als ik met een meisje ben, gaat me makkelijker af. Want ook in mijn relatie met mannen neem ik meestal de dominante plek in.’

FaceTime-seks

Miley vertelt ook hoe ze daten in een pandemie aanpakt. ‘Deze tijd is heel interessant en uitdagend als je wil daten of mensen ontmoeten. Ik doe veel aan FaceTime-seks – dat is de veiligste seks. Ik wil geen Covid. Ik ga absoluut niks doen wat onverantwoord is naar mezelf of anderen. Het is belachelijk als anderen niet de voorzorgsmaatregelen nemen om elkaar veilig te houden. Dat is fucked up.’

Bron: People | Beeld: Getty