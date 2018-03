Minder seks betekent meer ruzie. En dit is waarom…

Seks is, naast een bevredigend orgasme, een manier voor koppels om een intieme band op te bouwen. Maar als je wederhelft z’n WhatsApp of videospelletje een keer belangrijker vindt dan een potje steamy seks met jou, ontstaat al snel de vraag of er iets mis is. Met je relatie. Met jou. En daar beginnen de twijfels.

Veel mensen zien hun seksleven als graadmeter van de relatie. Amerikaanse relatietherapeute Vanessa Marin heeft daar veel ervaring mee in haar praktijk. ‘Seks is niet iets puur fysiek, het gaat over veel meer dan dat. Je partner neemt heus niet alleen initiatief om zelf een orgasme te krijgen. Natuurlijk wel deels, dat is het leukste deel van seks. Maar seks gaat ook over je relatie voorrang geven op die miljoenen andere dingen die onze aandacht vragen. Als je partner je seksueel afwijst omdat hij of zij nog e-mails aan het beantwoorden is of omdat een tv-programma te spannend is, zend je daar een signaal mee uit dat er belangrijkere dingen zijn dat tijd doorbrengen met elkaar. Terwijl je dat waarschijnlijk niet eens zo bedoelt.’

Bommetje

Een gevoel van afwijzing zorgt voor onzekerheid en boosheid. Doordat veel mensen moeite hebben om te praten over dat soort emoties, blijft de woede in de lucht hangen zonder dat het wordt uitgesproken. De ander voelt de spanning natuurlijk wel, waardoor je partner je mogelijk nog vaker af gaat wijzen. Hierdoor wordt het gevoel van afkeuring steeds groter waardoor uiteindelijk de bom valt. Met als gevolg: ruzie.

Let’s talk about sex, baby

De oplossing is duidelijk: toch proberen te praten. Daarbij is het belangrijk om te focussen op wat de gevoelens van afwijzing bij de ander teweegbrengt. Vanessa: ‘Als allebei de partners dat beseffen, is het veel makkelijker om met elkaar te praten en duidelijk te maken wat er juist van de ander verwacht wordt. In de meeste gevallen komen de koppels er dan ook achter dat het probleem helemaal niet bij hun relatie zelf ligt. Vaak is één van de twee gewoon moe, depressief of gestresseerd, waardoor seks niet meteen bovenaan het lijstje met prioriteiten staat’.

Stipshow

Ook is het goed om te beseffen dat de liefde bedrijven op allerlei manieren kan. Geen zin om fysiek bezig te zijn maar wel in the mood? Kijk dan samen eens een pornofilm of fluister wat dirty talk in je partners oor terwijl hij of zij masturbeert. Ook een leuke om eens te proberen: zet een lekker muziekje op en maak er een showtje van terwijl je je uitkleedt, terwijl de ander de hand aan zichzelf legt.

Bron HLN | Beeld Shutterstock