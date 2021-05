Tijdens seks is niet alleen lichamelijk contact belangrijk. Ook je gedachtes spelen een grote rol. Zodra jij alleen maar denkt aan klaarkomen, zal dat minder snel gaan gebeuren. Als je je focust op andere dingen, kun je nog meer genieten van de seks. Je bent dan ‘mindful’ bezig.

Negatief effect

Voor de meeste van ons is het doel tijdens seks een orgasme. Als dit er vervolgens niet van komt, door welke oorzaan dan ook, kan dat een heel negatief effect veroorzaken. Je kan gefrustreerd raken en misschien hebben jullie wel helemaal geen zin meer om nog verder te gaan. En juist op dat soort momenten kan ‘mindful seks’ jullie een handje helpen.

Meditatievorm

Al 25 jaar lang geeft Diana Richardson les over seks zien als een vorm van meditatie. Volgens haar is de manier waarop mensen seks hebben het probleem. Ze focussen zich te erg op het klaarkomen. Dat wordt ook wel ‘mindfilled’ seks genoemd. Je bent dan op dat moment te erg afgeleid. Het is juist de kunst om op het moment zelf te voelen wat ons lichaam nou eigenlijk ervaart. Op die manier ben je tijdens de seks verbonden met je geest en je lichaam.

Hoe heb je ‘mindful’ seks?

Er zijn veel manieren om deze meditatievorm uit te voeren. Diana Richardson heeft een methode bedacht die bestaat uit negen delen.

1. Neem de tijd

Het is misschien niet zo romantisch of spontaan. Maar plan de seks eens. Kies en tijd en datum om de liefde te bedrijven met je partner en neem daar de tijd voor. Volgens Diana heb je aan twee of drie uur genoeg.

2. Wees bewust

Dit is een van de belangrijkste stappen volgens Diana. Wees zo bewust mogelijk op het moment dat jullie seks zullen gaan hebben. Als deze stap je lukt, dan zal de rest ook vanzelf gaan.

3. Voelen

Ook is het tijdens de seks belangrijk dat je voelt wat er in je lichaam gebeurt, alleen op die manier zul je er nog meer van gaan genieten.

4. Diep ademhalen

Probeer tijdens de seks eens bewust te gaan letten op je ademhaling. Adem langzaam in en uit, op deze manier word je namelijk vanzelf rustig en zal het allemaal makkelijker gaan. Ander voordeel: als je let op je ademhaling raak je minder snel afgeleid door andere dingen.

5. Begin rustig

Tijdens deze vorm van meditatie is het belangrijk dat je rustig begint. Laat de penis dus zo langzaam mogelijk naar binnen gaan. Als je voelt dat dit wat stroef gaat, dan kun je glijmiddel gebruiken om het wat gemakkelijker te laten gaan.

6. Take it slow

Snel stoten kan als prettig worden ervaren. Maar helpt niet mee voor mindful seks. Probeer eens rustig seks te hebben. Let goed op elke kleine beweging die je in je lichaam voelt. Hierdoor zul je nog meer gaan genieten.

7. Ogen open

Oei. Misschien niet iets wat we graag doen tijdens de seks. Onze ogen openhouden. Maar toch schijnt het volgens Diana te helpen. Door je ogen open te houden zou je minder snel afgeleid raken van allerlei gedachtes. Je blijft hierdoor makkelijker in het moment.

8. Communication is key

Communicatie tijdens de seks is natuurlijk altijd belangrijk. En nee, je hoeft niet te gaan vertellen over die leuke grap die je collega vanmorgen aan je vertelde, maar praat wel met elkaar. Over wat je op dat moment voelt en natuurlijk ook over wat je graag wilt doen met elkaar.

9. Lachen mag

Ook humor tijdens de seks is zeker niet onbelangrijk. Soms gebeurt er iets grappigs, wat ook als gênant kan worden ervaren. Bijvoorbeeld een vagina scheet. Volgens Diana kun je daar gewoon samen om lachen. Dat maakt de sfeer ook meteen een stuk minder gespannen.

Wil je meer weten over mindfulness seks? Check de guide van Diana.

