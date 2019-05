Wat als je man 1500 per maand betaalt voor een ‘geheim liefdesnestje,’ moet dit bedrag worden verrekend in de scheiding?

Minke’s man Ed betaalde anderhalf jaar lang 1500 euro per maand voor het liefdesnestje waar hij en zijn minnares elkaar ontmoetten. Nu, tijdens de afwikkeling van de scheiding, eist Minke dat hij het totale bedrag terugstort op hun gezamenlijke rekening alvorens de financiën worden gesplitst. Ed vindt dat ze dan ook Minke’s yoga- en cellolessen in de berekening moeten meenemen.

Minke: ‘Henk had zijn mobieltje thuis laten liggen en vroeg of ik het even naar zijn kantoor wilde brengen. Ik moest toch naar celloles en dan kom ik er zowat langs. Ik had de auto net geparkeerd toen zijn telefoon overging. Automatisch nam ik op. Ik noem altijd alleen mijn achternaam, die van Ed, en blijkbaar hoorde die vrouw niet dat ik Ed niet was, want ze begon meteen te vertellen hoe heerlijk ze het gisteravond had gehad en dat ze hoopte dat kleine Ed vanavond weer langs zou komen. Ik was te verbouwereerd om te reageren, dus heb ik het gesprek weggedrukt en ben naar binnen gelopen.

Toen ik Ed met het telefoontje confronteerde, viel hij stil. Uiteindelijk zei hij dat hij een affaire had met een zekere Geraldine. Het stelde niets voor, zei hij, alleen seks. Ik voelde de grond onder mijn voeten vandaan zakken. Alleen seks. Terwijl wij al eeuwen geen seks hadden gehad. Nu begreep ik waarom. Ik voelde me zo verraden. Nog diezelfde avond heb ik hem het huis uitgezet.

Het is nu een paar maanden later en we zijn druk bezig om de scheiding te regelen. Bij het doornemen van de financiën bleek dat Ed al anderhalf jaar een appartement huurt voor die Geraldine, hun ‘liefdesnestje.’ Dat gaat om 1500 euro per maand, dus 27.000 in totaal. Ik wil dat dat geld wordt verdisconteerd in de boedelscheiding. Het is toch van de zotte dat ik minder geld krijg omdat hij is vreemdgegaan?’

Ed: ‘Ik heb Geraldine ontmoet tijdens een congres in Shanghai. We waren allebei eenzaam en ja, dan gebeurt zoiets. Toen we elkaar een paar maanden later in Nederland tegen het lijf liepen, was het gelijk weer raak. Sindsdien hadden we ongeveer een keer per week seks. Meer is het ook niet. Gewoon een beetje ontspanning.

Geraldine heeft ook een partner en die wil ze net zo min kwijt als ik Minke kwijt wilde. Dus besloten we er niets over te zeggen, maar gewoon een poosje van elkaar te genieten.

Minke neemt het me kwalijk dat ik anderhalf jaar tegen haar heb gelogen, zo noemt ze het. Ze voelt zich bedrogen en vernederd, terwijl het in feite niets met haar te maken heeft. Ik hou zielsveel van haar, zij is de liefde van mijn leven. En als zij naar yoga gaat en daar met mensen die ik niet ken allerlei vreemde bewegingen ligt te maken, zeg ik toch ook niet dat ze vreemdgaat? Of als ze met vriendinnen naar de sauna gaat, je maakt mij niet wijs dat ze dan niet zit te genieten van die mannenlijven. Ze neemt dat van Geraldine en mij veel te zwaar op. Het doet me veel pijn dat ze wil scheiden, maar misschien is het wel beter. Onze ideeën over een relatie blijken nogal te verschillen. Die huur voor dat appartement ga ik natuurlijk niet aan haar terugbetalen. Alsof haar cellolessen en die yoga niets kosten. We delen gewoon het huidige saldo in tweeën en dan gaan we elk ons weegs.’

De mediator: ‘Er is veel gebeurd. En die gebeurtenissen hebben wat gedaan met het vertrouwen in elkaar. Met als resultaat dat er een rekening wordt gepresenteerd. Hoe kom je daaruit? Op een juridische manier door de staatjes te maken en te kijken hoe het vanuit de wet geregeld moet worden? Of door alles met elkaar te inventariseren, wat de emotionele schade is, wat belangrijk is om te regelen en wat voor ieder belangrijk is voor de toekomst. Hebben jullie kinderen?

Je merkt dat ik het nog niet over de huur heb of over de cellolessen. Dat is wel waar jullie eerste reactie naar uit gaat, maar dat is waarschijnlijk niet wat jullie het belangrijkst vinden om te regelen. Is er nog ergens een reden om samen verder te gaan? Vreemdgaan is vaak een reden om uit elkaar te gaan. Maar steeds vaker komt het ook voor dat stellen dit overleven. Dan ga je er samen mee aan de slag. Dit is allemaal onderdeel van de fase waarin jullie je nu begeven. Tijd en ruimte voor elkaar brengt jullie wijsheid. Probeer te laten landen waar je nu staat. Telkens weer opnieuw, want je zult merken dat je naarmate de tijd verstrijkt anders tegen de situatie gaat aankijken.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.